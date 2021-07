El Nottingham Forest vigila a 'Choco' Lozano

El Cádiz Club de Fútbol sigue preparando y planificando la temporada 2021/2022 al margen de rumores y noticias para igualar el rendimiento del curso pasado, donde consiguió la permanencia de forma holgada, con varias jornadas de margen antes de finalizar la campaña.



Uno de los futbolistas que fueron importantes para conseguir dicho logro y que forma parte de la rotación de Álvaro Cervera es Anthony 'Choco' Lozano, el cual ha despertado interés en diversos clubes debido a sus buenas prestaciones.



El último que se ha sumado a la lista es el Nottingham Forest, conjunto inglés, otrora campeón de Europa y que actualmente está en la segunda división de la pirámide del balompìé británico, The Championship.





Nottingham Forest are in talks with Cadiz about a potential move for forward Anthony Lozano. Forest have previously tried to sign Choco Lozano when he was at Girona. #CadizCF #NFFC