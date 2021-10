Cervera: los dientes de sierra del Cádiz, el Valencia, el calendario...

Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz, ha atendido este mediodía a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva amarilla, con motivo del partido de este sábado ante el Valencia CF. "Ha sido una semana complicada, lo que se vio en Vallecas no es lo que nosotros queremos, cometimos demasiados errores. No fuimos un equipo reconocible y tenemos que cambiarlo para que no se parezca en nada, nunca más, a lo que vimos ante el Rayo".

Una comparecencia pública en la que Cervera también se refirió a la necesidad del equipo de cambiar su imagen: "Estamos siendo un equipo de dientes de sierra, hacemos un derroche brutal ante el Barça y contra el Rayo se ve la otra cara. Imagino que el contrario tuvo que ver, pero nosotros tenemos que dar otra cara. Tenemos que cambiarlo en esta categoría. Se cambia desde las ideas, y hay que cambiarlas. Esa es mi labor, y es lo que voy a intentar hacer. Hay que eliminar esa sangría de goles en contra que llevamos".

La actualidad del Cádiz, según Cervera

La búsqueda de un bloque titular: "No estamos acostumbrados a semanas de tres partidos ni nos viene bien. No nos viene bien porque hay jugadores que no pueden jugar tres partidos en una semana. Buscar un once que se sepa la gente de memoria no es el camino, habrá cambios cuando crea que tenga que haberlos. Cuando encontremos un bloque definido habrá cambios también. El equipo varía mucho de un partido a otro de dar una cara a otra".

La capacidad defensiva del equipo: "Cuando defendemos bien nos metemos muy atrás. Nunca ha sido un problema porque siempre hemos tenido salida rápida. Buscamos la manera de defender más adelante, y cuando hacemos eso nos llegan a línea de fondo y nos hacen gol. Los problemas de los equipos son de todos y entre todos tenemos que solucionarlo".

El Valencia, próximo rival: "Los que llevamos tiempo en el fútbol conocemos más o menos la filosofía del entrenador del Valencia. Con un equipo como el Valencia y esa filosofía, es un equipo temible. Es un equipo que va al frente, gana partidos y si no gana lo pone muy complicado. Me gusta mucho porque es una filosofía de la que yo soy partidario. Si los jugadores la han tomado como suya, con lo buenos que son, darán guerra todo el año".