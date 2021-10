La fiesta en Madrid, la pelea de Osmajic... La plantilla del Cádiz rompe su silencio.

La fiesta en Madrid tras perder en Vallecas, la pelea nocturna de Osmajic... El Cádiz CF no gana para sustos en las últimas fechas. El plantel amarillo se está convirtiendo en noticia por aspectos que nada tienen que ver con el fútbol y eso no gusta a la entidad que dirige Manuel Vizcaíno.

Si primero fue Cervera el que dejó a los protagonistas de la fiesta en la capital de España sin participar ante el Valencia, ahora ha sido el club el que ha mandado al delantero montenegrino a entrenarse con el primer filial, apartándolo de la disciplina del primer equipo.

Una medida que, entre otras cosas, ha servido para que la plantilla del Cádiz CF rompa su silencio. Y lo ha hecho el principal protagonista, Milutin Osmajic.

El delantero, a trevés de su cuenta personal de Instagram, ha querido dar su versión de los hechos y en todo momento defiende que simplemente fue agredido y que le tocó defenderse.

La versión de Osmajic

Éste es el mensaje que el delantero del Cádiz CF ha dado a través de Instagram: "Escribo para comentar la situación que pasó en Cádiz. No es cierto lo que escriben los medios. Fui atacado por dos tipos que estaban borrachos y drogados que me atacaron con un botellazo en la cabeza. Me quería ir a casa, pero me esperaron enfrente y me volvieron a atacar. Tuve que defenderme".

"Incido en que no estaba bajo los efectos del alcohol y que no era culpable. No vine a pelearme y beber alcohol. Yo vine a jugar al fútbol en la liga más fuerte del mundo y a representar a todo Montenegro. ¡Gracias!", apostilló.