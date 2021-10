Tomás Alarcón: "Creo que con los jugadores que tenemos se puede llegar a otro juego, pero la decisión es del míster".

Tomás Alarcón, mediocentro del Cádiz CF, ha sido el protagonista este miércoles en sala de prensa. Una puesta de largo en la que el chileno ha tratado la actualidad del conjunto amarillo.

Sobre el estilo de juego del Cádiz y sus diferencias con respecto al fútbol de Chile, resaltó: "Al atacar en el Cádiz, no se mantiene una posición definida por el sector que tengo que atacar puede parecer que se provoca un desorden en el equipo y quizá se ve ese desorden por fuera que yo lo tengo controlado, aunque por fuera se vea distinto".

Y es que en palabras del propio Alarcón, se le piden cosas muy diferentes en Cádiz y en su país: "En Chile se trata de jugar mucho el balón, tener la pelota, mucha posesión, aquí se juega mucho por las bandas y más defensivo, pero allí el volante de contención es el que inicia la salida, el que mantiene el equilibrio en el equipo y son totalmente distintos. Por eso en pretemporada me costó muchísimo adaptarme por las diferencias entre lo que se pide en Chile y lo que se me pide en Cádiz".

Sobre las distintas posiciones en las que se está moviendo sobre el campo, bien en el doble pivote como con un tercer jugador por delante de la defensa: "Al jugar con dos pivotes te obliga a correr mucho más y al jugar con tres te pide tener más la pelota pero el que más me acomoda a mí es el de tres centrocampistas porque te hace tener más la pelota. En la selección se nos pide más posesión y un ataque más por el centro y no tanto por las bandas como aquí".

Sobre la cita liguera del sábado, ante el Alavés, resaltó: "Obvio que es una final, es un partido súper importante, que nos puede dar muchísima confianza el ganar y el perder nos puede dejar lleno de dudas. Lo hemos visto de esa forma, lo hemos hablado los compañeros que es un partido sumamente importante, vamos a dar lo mejor y vamos a mantener el mismo estilo de juego que nos va a llevar a ganar y el resultado es simplemente lo que nos perjudica en el juego".

La plantilla del Cádiz y otros estilos de juego: "Creo que con los jugadores que tenemos se puede llegar a dar otro juego pero la decisión del míster es la que tenemos que acatar. Somos jugadores que tenemos que acatar las órdenes de nuestro entrenador y ser fiel al estilo".

¿Qué le falta al Cádiz CF?: "Lo más importante es que no te marquen, y más nosotros siendo un equipo defensivo. Eso va a marcar mucho la diferencia porque cuando no nos marcan, tenemos una o dos ocasiones muy claras y en lo que estamos todos de acuerdo es que dejar la portería a cero es vital".

En lo personal: "Mi familia está muy orgullosa del gran paso que he dado porque es muy difícil que un chileno llegue a la Liga. Están felices y viendo cada partido, sabiendo que es una liga muy distinta a lo que se ve en Chile y obviamente iba a ser un golpe duro de adaptación. Pero gracias a Dios tener a mi familia aquí los primeros dos meses me ayudó mucho a estar cómodo, la gente me ha tratado super bien, la ciudad es acogedora y obviamente sabe que tenemos que jugar a otro tipo de cosas y no a salir a proponer y menos contra equipos grandes".