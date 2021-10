Cervera y sus claves para la mejoría del Cádiz: "Cada vez que nos llegan tiene que aparecer Conan".

Álvaro Cervera sigue rumiando el empate conseguido en La Cerámica, donde el punto ante el Villarreal sabe a poco, habida cuenta de que tuvieron la victoria en la mano hast el ultimo instante. Y sobre ello, lógicamente, se ha referido este viernes en la rueda de prensa previa al encuentro de este domingo ante el Mallorca: "El equipo está tocado y triste porque no ganamos. Más allá de que juguemos a ratos bien o mal, el problema del fútbol son los resultados y la clasificación. El equipo ahora mismo está tocado tras lo del otro día. Hemos jugado dos partidos muy seguidos y no hemos conseguido ganar ninguno, en uno se pusieron por delante y en el otro no fuimos capaces de ganarlo. Hemos perdido solidez defensiva y lo he dicho simpre, el problema siempre será los goles que recibamos".

En puestos de descenso y sin concoer la victoria aún como local, Cervera centra su discurso en la labor defensiva. Hay que rebajar el número de goles que encaja el Cádiz: "Estamos tratando de revertir la situación. Todo tiene su granito de arena y cuando son muchos los factores ya es más complicado. Los rivales son buenos, el otro día el Villarreal nos mete dentro del área porque tiene buenos jugadores, a balón parado nos hacen daño y eso es culpa nosotros. Cuando un rival nos mete en el área solo defendemos con los defensas. La solución hay que buscarla poco a poco pero mi misión es que el equipo no sufra en defensa y que cuando marque tres goles no pierda el partido".

Los aspectos a mejorar: "Las cosas buenas depende al final de los demás. Si el rival nos deja espacios somos de los mejores de la categoría pero cuando el rival no te los deja no hay manera de llevar el balón a la portería contraria. Cuando pasan cosas como las del otro día en el último segundo es que algo no va bien. Podemos hacer muchas cosas y esa pelota que saca el rival tiene que acabar en otro sitio. Cada vez que nos llegan tiene que aparecer Conan o falla el rival y así es difícil".

Las claves de Cervera

El Cádiz, en puestos de descenso: "No es agradable estar en descenso pero estamos ahí, lo importante es salvarte al final pero para ello hay que dar una serie de pasos. Estando en descenso es más complicado porque todo se ve de otra manera".

Los aspectos a mejorar: "La realidad es que nos faltan muchas cosas para poder salir de esta situación. No podemos perder 0-2 contra el Alavés llegando 50 veces al área y luego vamos a Villarreal marcamos tres y no ganamos. El equipo tiene buenas cosas cuando le dejan o consigue una situación favorable pero cuando los contrarios aprietan somos un equipo que tiene problemas".

El Mallorca, próximo rival: "El Mallorca me parece una de las sorpresas de La Liga, salvo el partido ante el Real Madrid es un equipo que defiende bien y sale a apretar en todo el campo. Es un equipo que no le va a costar estar en Primera División. Hace cosas bien con y sin balón".

No hay nervios en el plantel: "Nos jugamos tres puntos y mientras llegues con posibilidades hasta los últimos partidos siempre te vas a jugar tres puntos".