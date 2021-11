La oferta de renovación del Cádiz rechazada por Álex y la propuesta del Betis.

Mientras que el Cádiz CF ha atado recientemente a jóvenes talentos como Bastida o a pesos pesados del vestuario como José Mari, hay otra renovación de un futbolista que ha sido muy importante para el conjunto amarillo en los últimos años que no avanza. Se trata del mediocentro Álex Fernández.

Tal y como el propio presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, reconoció durante su entrevista con ESTADIO Deportivo, las negociaciones no van por buen camino: "Llevamos hablando año y medio y (la renovación) no avanza". Unas palabras que el propio futbolista recogió días más tarde, dando su versión de los hechos en una radio. "No tengo ninguna oferta sobre la mesa. Hace tiempo que hablamos de ello, pero sin entendimiento", comentó Álex Fernández, al mismo tiempo que reconoció que había hablado "con varios clubes".

Un tira y afloja entre ambas partes que no hace más que confirmar lo que viene informando ED a lo largo de las últimas semanas, siendo el Betis uno de esos clubes con los que ha hablado el todavía futbolista del Cádiz CF, quien acaba contrato a final de temporada y quien, salvo sorpresa, no tiene intención de renovar.

No son los verdiblancos el único equipo interesado, habiéndose posicionado también, por ejemplo, el Valencia, aunque sí llevaría cierta ventaja el conjunto entrenado por Manuel Pellegrini, con el que las conversaciones están bastante encauzadas.

Y es que la redacción de este diario está en disposición de afirmar cuál es la propuesta que le presenta el Betis al mediocentro, así como la oferta de renovación que le hizo el Cádiz CF en su momento y que tanto Álex como su agente rechazaron 'ipso facto'.

Pudiendo negociar como agente libre desde el próximo 1 de enero, una de las ideas que maneja la dirección deportiva del Cádiz CF es la de poner al futbolista en el mercado la próxima ventana si no alcanzan un acuerdo de renovación antes. Hay intención de remozar la vanguardia amarilla y sería una posible vía de ingresos por pequeña que fuese. Mejor sacar algo de 'cash' por él que se marche libre el 30 de junio. Sin embargo, eso no será posible. Y es que el futbolista no tiene intención alguna de salir en enero. De abandonar el Cádiz, lo hará a final de temporada, como agente libre.

Ahí es donde entra el Betis, que hoy por hoy es la primera opción siempre y cuando el Cádiz no acelere y presente una nueva oferta. Con una ficha de 1'5 millones brutos por temporada, la entidad dirigida por Manuel Vizcaíno le ofertó dos años más de contrato y una rebaja de sueldo del 30%. Una propuesta que, lógicamente, fue rechazada por el de Alcalá de Henares, quien a sus 29 años busca 3-4 temporadas y, como mínimo, mantener su caché.

Justo eso es lo que le presenta el Betis, que, tal y como pudo comprobarse en la junta general de accionistas celebrada días atrás, tampoco atraviesa por una etapa muy boyante en lo económico. Le mejoraría ligeramente la ficha, estando aún por perfilar la duración del contrato entre esos tres o cuatro años que solicita el futbolista. No habría demasiados inconvenientes en la planta noble del Benito Villamarín en darle el cuarto año que pide el jugador, aunque eso rebajaría la cuantía por temporada. Es decir, abonaría prácticamente lo mismo, pero en un año más. Lo que también aliviaría las arcas del club.

Y en eso están las partes a día de hoy. Con el Cádiz sin haber vuelto a mover ficha al respecto y con todo perfilado por parte del Betis a la espera de que se resuelvan acontecimientos. El próximo verano habrá movimientos en el centro del campo verdiblanco, tanto en materia de salidas como de refuerzos.