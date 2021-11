Cervera, sobre la renovación de Álex Fernández, pretendido por Betis y Valencia.

Durante la rueda de prensa previa al partido de este domingo entre el Getafe y Cádiz CF, Álvaro Cervera, técnico del conjunto amarillo, no sólo se refirió a la actualidad de los suyos y al importante enfrentamiento ante un rival directo por la salvación, como es el conjunto azulón.

Junto a ello, Cervera también se refirió a algunos nombres propios, como el del central armenio Vato Haroyan y al mediocentro Álex Fernández.

Sobre el zaguero, titular en la mayoría de los partidos del Cádiz CF desde que llegó, dijo: "Haroyan es muy buen profesional, no pregunta por qué hay que hacer la cosas. Da gusto verlo entrenar, no hace bromas pero a veces las hace también". Pese a ello, también reconoció que aún hay ciertos aspectos por pulir todavía con el central: "Ha llegado a un equipo muy tranquilo en su posición, un equipo que juega en zona y a él le gusta ir al hombre.No podemos dejarlo en zona, pero tampoco podemos ir a seguir al delantero. Sigue cometiendo errores pero tiene muchos aciertos, de momento sale ganando al equipo".

Bastante más se mojó Cervera al ser cuestionado por Álex Fernández y su situación. Pretendido por el Betis, al que le da prioridad, y el Valencia, entre otros, el todavía futbolista del Cádiz no acaba de renovar con el conjunto amarillo. Las negoaciaciones, como ambas partes han reconocido públicamente, llevan meses paradas. Un tema que, en palabras de Cervera, no le preocupa al técnico del conjunto cadista, estando muy contento con el rendimiento sobre el campo del pelirrojo. "No me preocupa el tema de su renovación. A todos se nos acaba el contrato, muchos hacen la vida imposible y otros se esfuerzan al máximo para renovar. Yo no me fijo si juega mejor o peor si renueva o no", apostilló Cervera.

Y siguió argumentando en favor de Álex Fernández: "Álex tiene todo para jugar al fútbol. Juega bien, le pega, mete goles, físicamete es un portento porque hace muchos kilómetros pero da con un entrenador que le gusta el orden sin balón. Siempre lo ha entendido (el orden que hay que mantener) pero le ha costado porque tiende a irse a muchos lugares y la perdemos mucho. Ahora está bien y lo hace genial de mediocentro. En el momento que se desquebraja el equipo pues veremos. Nos está dando aparte de juego, nos está dando mucho poso".