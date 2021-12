Andone se mostró satisfecho por el gol y el pase en Copa

Florin Andone fue el gran protagonista del triunfo del Cádiz ante el Albacete BP en Copa del Rey. El delantero rumano, que casi con total seguridad saldrá en enero para regresar al Brighton de Inglaterra, fue el autor del único gol del submarino amarillo con un cabezazo tras un centro espléndido de Martín Calderón. Tras el encuentro, el futbolista analizó el triunfo de su equipo en los medios oficiales del club.

"Sabíamos que era un partido muy importante. Un rival muy duro, que juega muy bien la pelota", destacaba Andone sobre el Albacete, y agregaba que "les felicitamos por el trabajo que han hecho, nos han puesto en aprietos, pero hemos trabajado bien, hemos estado bien. Hemos conseguido una victoria que nos mete en la siguiente fase".

Marcó su primer gol en partido oficial con la camiseta del Cádiz CF. "Hay que darle las gracias al míster por darme la oportunidad de jugar, he intentado hacerlo lo mejor posible. He tenido ocasiones. Lo más importante es que mi gol ha valido para conseguir la victoria, pasar de ronda y ahora hay que seguir. Ya se ha acabado el partido y ahora pensamos en el partido del Real Madrid".

El ariete no ha tenido mucho protagonismo en el primer tramo de la temporada. "He estado mucho tiempo sin jugar, he estado lesionado, he pasado por dos lesiones de rodilla. Ha sido un momento de liberación. Estoy intentando trabajar lo mejor posible para tener minutos, estar en los planes del míster. Ha sido un gol que me da sensación de alivio y ganas de seguir trabajando para coger ritmo y ayudar al equipo".