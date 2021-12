El Cádiz gastará en enero "hasta el último euro que nos permita LaLiga"

Decía Álvaro Cervera semanas atrás que el mercado de enero será el más importante en los cinco años que el técnico lleva en el Cádiz. En el palco del Santiago Bernabéu, en el descanso del partido ante el Real Madrid, el presidente del club, Manuel Vizcaíno, apuntaba que la entidad, como mínimo, llevará acabo tres fichajes. Este miércoles, ante los medios de comunicación, el mandatario ha vuelto a destacar que llegarán futbolistas en el próximo mes de enero y que "nos vamos a gastar hasta el último euro que nos permita LaLiga".

Debido al acuerdo entre LaLiga y el Fondo CVC, la entidad percibirá unos 4,5 millones de euros que podrá destinar al mercado de fichajes, aunque en una situación parecida se encuentran el resto de contendientes en la lucha por la permanencia. Los tres jugadores que fiche el Cádiz serán tres futbolistas "que nos ayuden a conseguir el objetivo. Hay opciones, ofrecimientos todos los del mundo y nosotros lo que queremos es que lo que venga sume. Sabemos que el mercado es más complicado pero afirmo que vendrán tres jugadores que aumentarán el nivel de la plantilla", destacaba Vizcaíno. El Cádiz gastará todo el dinero que le sea posible en mejorar la plantilla, y según las palabras del presidente "vamos a poner toda la carne en el asador para lograr el objetivo marcado. Hasta ahora hemos sabido movernos en esas aguas y creo que ahora va a ser igual". El club tiene en estos momentos veintidós de las veinticinco fichas ocupadas, por lo que incluso antes del 1 de enero, el club podría incorporar hasta tres futbolistas sin tener que dar salida a algún jugador: "Tenemos tres fichas libres, porque así lo preparamos en verano, y para que lleguen tres jugadores sin que tenga que salir nadie".

¿Cuándo llegarán los tres fichajes?. A dicha pregunta respondía Vizcaíno que "Intentaremos incorporar a jugadores lo antes posible. Pero las circunstancias son las que son. Los que puedan venir, aunque intentemos que vengan mañana, no siempre se puede conseguir por motivos que no dependen del Cádiz". ¿Qué posiciones quiere reforzar el Cádiz?. ESTADIO Deportivo está en disposición de afirmar que en la dirección deportiva, encabezada por Jorge Cordero y Enrique Ortiz, trabajaba para incorporar a un delantero, que podrían a llegar a ser dos con la salida de Florin Andone, un centrocampista posicional, un pivote defensivo, y un extremo zurdo para la banda izquierda. Nombres y ofrecimientos, como ha reconocido Vizcaíno ante los medios, hay muchos. Manu Vallejo es una opción, aunque el jugador no quiere llegar con la vitola de delantero centro, ya que se considera más un segundo punta o extremo. Gonzalo Escalante es otro de los nombres que han sido relacionados con el submarino amarillo las últimas semanas, el jugador de la Lazio de Italia no cuenta para Sarri, tiene experiencia en el fútbol español, militó varias temporadas en la SD Eibar y se trataría de un futbolista de rendimiento inmediato, condición primordial para cualquier fichaje del Cádiz en enero.