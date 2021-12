Luuk de Jong: Límite 24 horas

Luuk de Jong sigue sin decidirse. Hace unos días se conocía la noticia de un acuerdo a tres bandas entre FC Barcelona - Sevilla FC - Cádiz CF para la cesión del futbolista neerlandés al conjunto gaditano hasta el final de temporada. Los tres clubes ven con buenos ojos la operación. Por un lado, el club blaugrana liberaría masa salarial ante el inminente fichaje de Ferrán Torres que se podría hacer oficial este mismo lunes, mientras que los hispalenses le encontrarían rápidamente destino a un jugador que no entra en los planes de Julen Lopetegui. Por último, y el más beneficiado de la operación, el cuadro amarillo, se haría con los servicios de un jugador acostumbrado a competir al máximo nivel e internacional con su país.

Sin embargo, la operación se está demorando más tiempo del que le gustaría a los tres clubes. El futbolista no termina de decidirse y aún no ha dado una respuesta. Según informa Mundo Deportivo, el delantero tiene hasta el martes, día en el que el Barça vuelve de las vacaciones, para dar responder a la propuesta. El futbolista está citado, junto al resto de sus compañeros, el día 28 de diciembre a partir de las 18:00 horas en la ciudad deportiva Sant Joan Despí. Según informa el citado medio, el neerlandés no cuenta para Xavi Hernández, por lo que en el caso que rechace la propuesta del Cádiz Club de Fútbol, en el FC Barcelona esperan que su representante, Louis Laros, llegue con alguna alternativa.

En el Cádiz se encuentran a la espera de la respuesta del futbolista, pero siguen trabajando en otras alternativas al neerlandés. Una de ellas es Abel Ruiz, canterano del FC Barcelona, y que actualmente juega en la liga portuguesa. Se trata de un perfil de delantero distinto a Luuk de Jong, un delantero con una mayor movilidad, con una mayor velocidad, pero con menos peligro en el juego aéreo. En la planta noble del estadio Nuevo Mirandilla saben, y como reconocía semanas atrás el propio Álvaro Cervera, que el próximo mercado de fichajes es el más importante en la historia reciente de club. La semana pasada, Manuel Vizcaíno, afirmaba en un acto en los medios de comunicación que el Cádiz gastará "hasta el último euro que nos permita LaLiga". Son tres las posiciones a reforzar: delantera, banda izquierda y el centro del campo. No solo habrá fichajes, también salidas, la más sonada será la de Andone, aunque también podrían abandonar el club otros jugadores como Osmajic y Garrido.