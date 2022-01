Cervera sobre el Sevilla, las bajas por COVID, su deseo para el nuevo año...

Álvaro Cervera ha comparecido este domingo en sala de prensa en la previa del partido ante el Sevilla FC. El técnico ha señalado sobre el rival que "preparar el partido ahora es una utopía porque normalmente se prepara con los jugadores habituales y las cosas habituales del otro equipo. No sabemos qué jugadores tienen disponibles. Es una lotería. Es ir al partido con los jugadores más sanos y si tiene que ser fuera de posición pues así será. Lo normal es que el Sevilla, equipo de Champions, aunque tenga bajas, intentará aprovechar la situación. Nosotros le intentaremos dar la vuelta, siendo una situación anómala, e intentar aprovecharlo para ganar".

El equipo volverá a entrenar mañana por mañana "por saber con quién podemos contar o no". Informaba de que "desde que nos hemos incorporado hasta hoy hemos trabajado con una media de 12 o 14 bajas, entre lesionados y Covid. De las bajas por lesión, algunos podrán llegar con pocos entrenamientos y otros no podrán llegar. Y por las bajas por Covid, no ha entrenado ninguno. Aunque a día de hoy a alguno lo han dejado salir pero sin entrenar. Veremos si algunos podrá entrenar mañana, pero lo normal es que tengamos disponibles 13 o 14 jugadores".

Al igual que Lopetegui y otros entrenadores, al técnico no le gusta jugar en estas circunstancias. "Si haces un análisis como hemos hecho nosotros, viendo que en otros deportes se aplazan partidos, no encuentras una explicación seria y adecuada a por qué se juegan estos partidos. Te lo preguntas, pero tienes que tirar para adelante. Mañana habrá jugadores que tendrán que jugar fuera de puesto o que no estén físicamente bien. Como nadie ha dado la opción a poder aplazarlo nos hemos hecho la idea de que tenemos que jugarlo, pero todos estamos perjudicados con el tema de la pandemia y esperemos que pase cuanto antes porque jugar así es complicado".

Además fue preguntado por el mercado de fichajes. "Creo que nosotros, todo jugador de Primera División que seamos capaces de incorporar nos viene bien. Y ahora mismo para mi, todo jugador con un bagaje nos viene bien para fortalecer el equipo. Por ser más específico, creo que necesitamos velocidad arriba. Si viene un central o mediocentro con bagaje en Primera División no voy a decir que no. Creo que hay que hacer un esfuerzo", destacaba el jugador, y agregaba que "cuanto antes lo hagamos las incorporaciones será mejor, pero si hay jugadores que quieren venir hay que cerrarlos cuanto antes".

Por último, preguntado por el deseo para el nuevo año, el técnico solo respondió con una palabra: "estabilidad".