Salva al Barça y le vuelven a presionar para que salga ya: "Él sabe su situación"

Luuk de Jong puede que hiciera en Mallorca el último servicio al Barça dándole tres puntos que podrían ser vitales de cara a final de temporada. Su entrenador lo elogió, el director deportivo del Barça, también. Pero ni eso le libró de que le abrieran a continuación la puerta de salida una vez más.

Xavi, pese a que supuestamente lo tiene sentenciado, sólo ha tenido palabras de elogio hacia él desde que llegó a la entidad. Y eso que no es un delantero que cuadre con el estilo que quiere imponer. Anoche, tras vencer en Mallorca gracias a un gol suyo, el técnico barcelonista se volcó con el holandés. "Claro que (Luuk de Jong) es útil. Nos ha dado la victoria. Ya he dicho que es un profesional como la copa de un pino y un ejemplo para todo el vestuario. Según cómo entrenas, jugarás, y él ha marcado la diferencia. Ahora son todo hipótesis. Veremos si hay salidas, si hay entradas...", afirmaba el ex internacional español.

Luuk de Jong no sólo había marcado el único tanto del Mallorca-Barça sino que había sido el mejor de su equipo y había dado dos palos. Había hecho su mejor partido como blaugrana cuando su equipo había depositado en él la confianza debido a las bajas. Y por eso se lo reconocía Xavi.

Y sin embargo, ni siquiera eso le privó que desde el club le siguieran apretando para que tomara una decisión y se marchara. "Él sabe la situación, hemos hablado con él... Es un superprofesional y ya veremos. Dependerá del mercado, de lo que él quiera y de las circunstancias que se produzcan", señalaba Mateu Alemany, director de fútbol del Barcelona, tras el duelo.

Esas circunstancias pasaban por el Cádiz, pues De Jong tenía hasta hoy para dar el OK a su cesión al club amarillo, pactada hace ya más de una semana. Pero también por otros muchos clubes. Porque aparte del Besiktas, Fenerbahçe o PSV, que antes o después lo han pretendido en los últimos meses, ayer se sabía que el Barça también lo ha ofrecido en Italia y a otros clubes de Holanda. Claramente, quiere desprenderse de él cuanto antes.

La puntilla le llega desde la prensa con la inminente llegada de Morata, que ya se da por hecha en Barcelona. El fichaje del delantero madrileño y el anterior de Ferran dejaría definitivamente a De Jong sin sitio en el equipo, aunque necesitarían de él para poder inscribirlos a ambos. De ahí las prisas... y la presión que tiene que aguantar.