Cervera sobre el partido ante Osasuna, la Copa del Rey, Fede San Emeterio...

Comparecía este viernes Álvaro Cervera en la previa del partido ante CA Osasuna y multitud de temas había encima de la mesa: la situación actual del equipo, el mercado, la Copa del Rey, etc. En relación al encuentro del domingo ante los navarros, el técnico afirmaba que "es verdad que parece que, en resultado, no está tan tranquilo como al principio. Osasuna siempre ha sido un equipo que me ha gustado, más allá del juego. Utiliza varios sistemas para poder jugar. Lo que más me gusta de ese equipo es el empuje, la intensidad que da en todas las acciones. Es el mérito de ese equipo y por eso está en Primera. En su casa aprietan muchísimo y es un equipo muy complicado. Tendremos que competir bien y tendremos así nuestras opciones" y agregaba que "No podemos tener la prioridad de ir a ganar ese campo porque cuando vamos a ganar, o hacemos las cosas que sobre el libreto es lo que hay que ganar, es cuando peor lo pasamos y mayor bofetada nos llevamos. Tenemos que buscar nuestro momento para ganar. Hay que defender bien, salir con rapidez".

Recupera a varios jugadores, y en relación a los positivos por COVID decía que "las últimas noticias con algún dato por confirmar se han incorporado cuatro o cinco jugadores que estaban pendientes de resultados de COVID. Y a partir de mañana el equipo empezará a parecerse a una plantilla normal, aunque todavía no hayan entrenado"

Fue cuestionado por la eliminatoria de Copa ante el Sporting de Gijón y respondía que "Es un partido como si nos hubiera tocado un rival de Primera. Son Octavos de Final. Vamos a pelear pensando en el partido de antes y el que venga después. Sabiendo que es una competición oficial y que estamos en un término de la competición bastante avanzada. No hay que pensar más allá de que esta competición se va a poner complicada si seguimos adelante. Vamos a seguir compitiendo como hemos hecho hasta ahora".

Podría debutar el domingo Fede San Emeterio, flamante fichaje y que llega cedido del Real Valladolid hasta final de temporada. " "Es un jugador que está en la mira de todos nosotros desde hace tiempo. Tiene experiencia en LaLiga Santander. Es verdad que está en Segunda y que no juega. Hemos hablado con su entrenador. Le hemos dado muchas vueltas. Se asemeja a lo que es el ADN del Cádiz. No lleva la trayectoria de Primera que todos quisiéramos, pero tiene experiencia y pensamos que puede ayudarnos. Ha hecho por venir desde el principio. Estoy contento con la incorporación de Fede San Emeterio. Sabe lo que es la categoría y cuando le hablamos de venir no le dio vueltas, vino. Estoy muy contento con su incorporación".