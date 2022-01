Garrido sobre el adiós de Cervera, la llegada de Sergio González, su estado físico..

Jon Ander Garrido comparecía este miércoles en una rueda de prensa telemática desde las instalaciones deportivas de El Rosal. El capitán del Cádiz CF hablaba en el día del adiós a Álvaro Cervera. Sobre el ex entrenador del submarino amarillo destacaba que "a mí personalmente, me ha dolido muchísimo la marcha de Álvaro por todos los años que hemos estado juntos, por todas las cosas que hemos vivido, tanto buenas como malas. Hemos tenido un buen trato. Tanto para mí como para el club ha sido un gran entrenador", y tenía sus primeras palabras para el nuevo entrenador del submarino amarillo: "Viene Sergio y hay que cambiar el chip. La idea que tenemos la va a fortalecer, porque somos muy buenos en la forma que tenemos de jugar. Añadirá sus retoques y estamos con él a muerte para salir de donde estamos. Todos queremos que salve al Cádiz".

Cervera llegó a afirmar en varias ocasiones que el grupo esta temporada no era como años atrás, cuestionado por ello, el centrocampista señalaba que "ada año es diferente con idas y venidas de jugadores. Somos una plantilla con ganas de sacar esto adelante, por todo lo que nos ha costado llegar hasta aquí y también por Cervera, que también se lo merece".

Garrido no ha jugado esta temporada, no tiene ficha, no está inscrito en LaLiga y se ha llegado a rumorear incluso con una salida en este mercado invernal, aún así dice que se encuentra "bastante bien. Llevo unas semanas entrenando con el equipo después de unos meses en el segundo plano metido en el gimnasio. Mi intención es seguir aquí e intentar ayudar al equipo. Siempre estoy con ganas y siempre quiero demostrar que puedo estar aquí". Acaba contrato en junio del año 2023, pero "por mí, me quedaría toda la vida en el Cádiz. Al Cádiz le debo prácticamente todo lo que tengo. Cuando un equipo va mal y no salen las cosas, todo el que ha jugado al fútbol sabe que casi el 100% es la mente. Nos está costando elegir bien, pero por ganas no es".