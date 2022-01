El posible once del Cádiz ante el Sporting de Gijón en Copa del Rey

El Cádiz se enfrenta este sábado al Sporting de Gijón en los octavos de final de la Copa del Rey en El Molinón y lo hace con un nuevo entrenador, Sergio González, quien intentará comenzar con buen pie su andadura en la Tacita de plata. Los amarillos llegan al choque en un ambiente enrarecido pero conscientes de la importancia del duelo copero que los puede meter en cuartos de final. Hay muchas dudas con respecto al posible once del nuevo técnico, cuyo estilo es muy similar al de Álvaro Cervera.

En Valladolid, el 4-4-2 y el 4-2-3-1 eran los dibujos más reconocibles de Sergio González, por lo que se prevé que en el Cádiz, sobretodo en sus primeros encuentros, el técnico apuesta por un esquema que le es familiar. La única duda resulta en la ecuación es la portería. David Gil continuará bajo palos, hasta el momento ha jugado las tres eliminatorias anteriores y no ha encajado un solo gol.

Sin Carlos Akapo, que se encuentra en la Copa África con la selección de Guinea Ecuatorial, es probable que Iza Carcelén sea el titular en el lateral derecho, mientras que para darle consistencia y experiencia a la defensa, Sergio podría optar por juntar a Fali y Juan Cala, aunque no sería descartable la presencia de Víctor Chust en el once. Espino ha descansado en los partidos de Copa del Rey, pero es el único lateral zurdo de la plantilla y si el nuevo técnico no quiere arriesgar, el uruguayo podría aparecer desde el inicio. Arzamendia sería la otra opción para el lateral izquierdo, pero también podría jugar como extremo.

El centro del campo es una de las posiciones donde más duda hay. Cervera estaba optando por un trivote con Jonsson, Tomás Alarcón y Álex Fernández, si Sergio opta por un doble pivote, el de Alcalá de Henares podría ser el principal perjudicado. Alejo, Negredo y Andone podrían completar la primera alineación de Sergio González.

Consulta el posible once del Cádiz ante el Sporting de Gijón en nuestra galería:

