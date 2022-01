El Cádiz quiere repetir con Vallejo la misma formula que usó con Sobrino

El Cádiz quiere fichar a Manu Vallejo y Manu Vallejo quiere fichar por el Cádiz. Como ha adelantado ESTADIO Deportivo el acuerdo entre el club y el jugador es total y solo falta el 'sí' del Valencia. En estos momentos las posturas entre gaditanos y valencianos están muy alejadas, ya que los valencianistas piden 5 millones de euros por el traspaso del jugador, una cifra a la que nunca llegarían desde la Tacita de plata. El conjunto che pagó en enero del 2019 5,5 millones por el canterano natural de Chiclana de la Frontera, y aunque saben que su valor ha bajado por la poca participación en las últimas campañas de Vallejo, quieren ingresar una cuantía importante por él. La otra opción, y que no contempla el futbolista, es la cesión, por la que el Valencia pide 900.000 euros. El atacante no quiere salir cedido del Valencia, solo quiere salir si es para firmar en propiedad por otro club, y en el Cádiz están a la espera de que el cuadro presidido por Anil Murthy baje sus pretensiones.

Esta situación recuerda, y mucho, a la del pasado verano cuando el Cádiz quería hacerse con los servicios de Rubén Sobrino, que tenía contrato con el Valencia y por el que el submarino amarillo no estaba dispuesto a pagar traspaso y que finalmente llegó a coste cero, aunque son dos casos diferenciados porque en la capital del Turia querían desprenderse sí o sí del futbolista y con Manu Vallejo, debido a su juventud y su proyección quieren esperar al momento adecuado y a la oferta adecuada para dar salida a un jugador en el que tenían depositadas muchas esperanzas pero que nunca ha tenido las oportunidades que le habría gustado.

La postura del Cádiz es clara: esperar. Saben que a medida que pasen las horas el Valencia podría ir bajando sus pretensiones. Pagar un traspaso no está descartado, siempre que sea una cuantía considerable y no los cinco millones de euros que exige el Valencia o los 900.000 euros por su cesión. Por lo tanto, y como ocurriera el pasado verano con Rubén Sobrino, en el club son cautos y esperan un movimiento del Valencia una vez que el futbolista haya rechazado ofertas del fútbol chino, del Alavés y del Levante una vez que había un acuerdo entre Levante y Valencia y Malsa, jugador del cuadro granota había dado su visto bueno a un trueque que finalmente no se ha podido cerrar.