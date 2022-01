Oficial: Osmajic se marcha cedido al Bandirmaspor de Turquía

Este lunes, y a la espera del anuncio de Luis Hernández que llegará procedente del Maccabi Tel Aviv de Israel en calidad de cedido hasta final de temporada, el Cádiz CF ha hecho oficial la salida de Milutin Osmajic al Bandirmaspor de la segunda división de Turquía. Se trata del quinto jugador que abandona la disciplina del submarino amarillo en enero, y en principio la última de los gaditanos en este mercado invernal. No hay una opción de compra por parte del conjunto otomano, por lo que el próximo 1 de julio el delantero internacional con la selección absoluta de Montenegro volverá a la Tacita de plata.

Osmajic ha sido más noticia por líos extra deportivos que por su rendimiento sobre el terreno de juego. Pocos días después de la fiesta viral de varios jugadores en la capital de España, el montenegrino fue protagonista de un altercado en una discoteca del paseo marítimo de Cádiz llegando a sufrir un botellazo en la cabeza. El club tomó la decisión de apartarlo del primer equipo y durante algunas semanas estuvo entrenando y jugando con el filial. Posteriormente fue perdonado y se le volvió a subir al primer equipo, aunque no ha tenido mucho protagonismo.

Esta temporada con el Cádiz Club de Fútbol, Milutin Osmajic ha jugado en un total de diez partidos en liga sumando un total de 251 minutos en el campeonato doméstico y no ha marcado gol ni ha repartido asistencias, mientras que en Copa del Rey ha jugado tres encuentros y ha marcado un gol en 87 minutos, mientras que con el Cádiz B jugó dos partidos de Segunda RFEF. Con Sergio González no ha tenido minutos en los tres partidos que el cuadro catalán ha dirigido al submarino amarillo y al no contar el técnico catalán con él, se ha tomado la decisión de que abandonará la entidad.

La salida del montenegrino será la quinta del cuadro gaditano en este mes de invierno tras las de Marcos Mauro que se marchó al FC Juárez tras rescindir contrato con el Cádiz, las cesiones de Jon Ander Garrido y Martín Calderón al CD Mirandés y la cesión anunciada este sábado de Álvaro Jiménez a la UD Ibiza. En principio no habrá más salidas, pero no se descarta la de Florin Andone, un futbolista sobre el que Manuel Vizcaíno llegó a decir que "la cabeza no le da" y asegurar que abandonaría el club en este mercado.