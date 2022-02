El palo del presidente del Levante a Manu Vallejo: "Tengo correos con el contrato del Valencia, de Vallejo y de su agente".

Quico Catalán, presidente del Levante, se ha referido este jueves a la planificación deportiva del conjunto granota en este mes de enero. Un mercado de fichajes en el que los levantinistas, colistas de Primera división, han intentado reforzar a su plantel con hombres de nivel contrastado como Martín Cáceres.

El zaguero uruguayo, pretendido también por el Cádiz en la reciente ventana de fichajes, se decantó finalmente por un Levante que apostó más fuerte en lo económico, haciéndose cargo de su ficha hasta final de curso y ofreciéndole una temporada más de contrato si consiguen la salvación.

Otro de los hombres pretendidos por el Levante este enero ha sido Manu Vallejo, cuya prioridad era volver al Cádiz CF y que, finalmente, ha acabado reforzando la vanguardia del Alavés en un último día de mercado excesivamente convulso, tal y como ha aclarado ESTADIO Deportivo. Una visión que el propio Quico Catalán ha confirmado durante la rueda de prensa de Cáceres.

"La operación Vallejo se cae y ya está. Este presidente no ejercerá nunca de director deportivo. Han sido profesionales de fútbol", explicó un molesto Quico Catalán, quien dejó de manifiesto que algunos de los protagonistas de la operación no fueron del todo claros al respecto, apuntando directamente al agente del chiclanero: "Cuando las personas incumplen su palabra pasan estas cosas. Tengo mi móvil corrreos con el contrato del Valencia, de Vallejo y su agente. Esto no es ciencia ficción".

"Es el representante de Vallejo el que llama al Valencia para aceptar las condiciones pactadas", apostilló Quico Catalán en relación a la negociación entre el Levante y Manu Vallejo. Un encontronazo en el que quiso dejar fuera al Valencia y a su presidente, con el que se mostró agradecido: "Quiero agradecer al Valencia el trabajo, a Corona, a Solís, a Inma Ibáñez y a Murthy".

"Murthy llamó para disculparse y él no tenía que disculparse de nada. El que incumple es el futbolista y yo tengo su perdón", reiteró Catalán, quien también dejó un recadito para Manu Vallejo: "Es el futbolista el que el día antes contacta con el Levante. No es invención ni ciencia ficción. Aquí el único que incumple es el futbolista, ante su club y ante el equipo al que iba a llegar cedido. Y tengo el perdón del futbolista. Es él el que transmite que viene al Levante, es el agente el que le comunica al Valencia que todo va hacia delante, y todo eso se lleva a cabo desde las 17h hasta las 20h, aproximadamente. Es Vallejo el que por la tarde contacta con el Levante para decir que no. No es una invención".

Junto a ello, Catalán resaltó que no había incumplimiento de contrato por parte de Vallejo, sino incumplimiento de palabra.