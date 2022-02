Otra rajada de Iván Alejo: "Son más del Mallorca que las ensaimadas"

La actuación arbitral de Carlos del Cerro Grande y Alejandro Hernández Hernández del pasado sábado en el partido entre el Mallorca y el Cádiz sigue dando mucho de que hablar. La indignación dentro de la afición del Cádiz sigue por los dos penaltis pitados en contra ante un rival directo por la permanencia como es el cuadro balear. Desde su ascenso a Primera división, el Cádiz es el equipo de la máxima categoría del fútbol español al que más penaltis le han señalado en contra, un total de diecisiete, y además es el segundo conjunto de Primera con más acciones en las que intervino el VAR y que les perjudicó, un total de catorce.



El arbitraje sufrido en Palma de Mallorca es la gota que colma el vaso. La pasada temporada ante el Granada, Alberola Rojas no pitaba un clamoroso penalti de Foulquier sobre Alberto Perea, una acción en la que el propio Comité Técnico de Árbitros reconocía el error del colegiado. Álvaro Cervera sería incluso castigado con cuatro partidos de sanción, aunque finalmente no se ejecutó por sus palabras en rueda de prensa a la conclusión del partido.



La derrota ante el Mallorca ha dejado muy mermado al conjunto gaditano en cuanto a la clasificación se refiere, ya que se encuentran a cinco puntos de la salvación. Los nervios están a flor de piel y el último en saltar ha sido Iván Alejo, jugador que estuvo implicado en la primera de las dos acciones polémica en Mallorca. Brian Olivan cayó al césped tras sentir un leve agarrón del vallisoletano y Carlos del Cerro Grande no dudaba un segundo en señalar la pena máxima. Ante la afirmación en una crónica deportiva de que el agarrón es "tan claro como tonto", el jugador explotaba y decía en su cuenta de Twitter que "es más del Mallorca que las ensaimadas. Contra todo y contra todos".



" El agarrón de Alejo, tan claro como 'tonto' € Os tenía por un medio imparcial y justo, pero veo que el que escribe esto es más del Mallorca que las ensaimadas. Contra todo y contra TODOS. ? https://t.co/rv6egB5VOj — Ivan Alejo (@ivanalejo7) February 5, 2022

, el extremoy por la que el brasileño fue solo amonestado con cartulina amarilla.. Además, recientemente tras la victoria ante el Levante, el atacante fue recriminado por Morales por un supuesto gesto a la afición levantanista, a lo que Alejo respondió: "Si sale algún gesto de esos, dejo el fútbol".