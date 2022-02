El Cádiz lucha por no descender y Jonsson piensa en el Valencia: "Me gustaría probar algo diferente"

El Cádiz lucha por no descender y Jonsson piensa en el Valencia: "Me gustaría probar algo diferente" UES

Jens Jonsson es uno de los jugadores del Cádiz Club de Fútbol que finaliza contrato el próximo 30 de junio. Como viene contando ESTADIO Deportivo, el centrocampista danés tiene una cláusula de contrato que estipula que en el momento en el que juegue 30 minutos en 25 partidos de liga, renovaría automáticamente con el submarino amarillo una temporada más, pero para que se haga efectiva, el club gaditano tendría que lograr la permanencia en Primera división.

En el pasado mercado invernal, se rumoreó con una salida del jugador natural de Aarhus con rumbo al Valencia CF. En la capital del Turia buscaban un centrocampista de corte defensivo para reforzar al equipo de Bordalás en la segunda vuelta, y fue uno de los nombres que estuvo encima de la mesa. Se barajó incluso la posibilidad de hacer una especie de trueque entre los dos conjuntos en una operación en la que Jonsson se iría a Valencia y Manu Vallejo regresara a la Tacita de plata, aunque el Cádiz no estaba interesado en dicho movimiento.

Ahora, a pesar de que han pasado varios días desde el cierre de mercado, el jugador parece que no ha olvidado al Valencia. En una entrevista en un medio digital danés, el centrocampista fue cuestionado por el conjunto valencianista y lo calificaba como "es un paso natural".

"Me lo tomaré como una palmadita en la espalda. Estoy contento y orgulloso de que el Valencia esté interesado , esto demuestra que lo que estoy haciendo en el Cádiz no es todo negro. Es un club enorme y un paso natural hacia arriba", comentaba el centrocampista, que llegó a ser titular incluso en la eliminatoria de los gaditanos ante el Valencia en los cuartos de final de la Copa del Rey en Mestalla.

El centrocampista, que puede salir en el próximo mercado veraniego, afirma que "me gustaría probar algo diferente y quiero seguir en España". En Valencia, mientras tanto, siguen al acecho. En enero, bordarás veía con buenos ojos su incorporación, ya que se trata de un perfil de centrocampista que no tiene en su plantilla en estos momentos, y saben que si los gaditanos no logran salvar la categoría, su incorporación sería mucho más factible.

El danés Jens Jonsson llegó al Cádiz en el verano del año 2020 tras el ascenso de los andaluces a Primera división, lo hizo como un auténtico desconocido, ya que procedía del fútbol turco. Desde un primer momento demostró que podía ser un jugador muy útil y válido. Ahora, mientras el equipo cadista pelea por la salvación, el jugador piensa en el Valencia.