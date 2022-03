Cervera y el Cádiz se verán en los juzgados

Los problemas con el finiquito del exentrenador amarillo llevarán a las partes hasta los tribunales; se le adeudan más de tres millones mientras que el club defiende su despido como procedente

Sigue coleando la destitución de Álvaro Cervera en Cádiz, y no porque la llegada de Sergio González no haya traído consigo el efecto esperado. Lo deportivo demostraba que el cambio de entrenador en enero era necesario si se quería cambiar la situación e intentar evitar el descenso al que estaba abocado el conjunto amarillo, que sigue en puestos de descenso pese a que la imagen sobre el campo es muy diferente a la de meses atrás.

Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, comentó en rueda de prensa que "no habría ningún problema" a la hora de finiquitar los contratos de Cervera y su ayudante, Roberto Perera, pero el tiempo ha demostrado que la realidad, en cambio, es otra.

Así lo avanza La Voz de Cádiz, siendo un juez, por tanto, el que tenga la última palabra al respecto. Al ya exentrenador del Cádiz CF y su mano derecha, según la citada fuente, se le adeudan algo más de tres millones de euros, amén del cuarto plazo de la prima de ascenso que aún no ha sido cobrado por ninguno de los dos técnicos, mientras que el resto del plantel ya la ha percibido.

Las cifras del finiquito de Cervera en el Cádiz CF

Según la citada fuente, que se hace eco de las cifras apuntadas por Linea 6 Comunicación, el Cádiz CF debe por pagar aún a Cervera 550.000 euros de lo que resta de temporada más otros 1.150.000 euros de la 22/23 y otro tanto de la 23/24. En total, 2.850.000 euros. A esto, además, hay que sumarle los 150.000 euros de lo que resta de campaña para su segundo más otros 600.000 euros de las dos temporadas restantes.

En el acto de conciliación llevado a cabo por ambas partes para intentar evitar el juicio no hubo ningún intento de acercamiento por parte de la entidad, produciéndose éste después de la despedida de Cervera en el otrora Carranza.

Con contrato en vigor hasta 2024, Cervera fue destituido en enero. Durante la conciliación, en la que no se llegó a ningún acuerdo, el Cádiz CF no aceptó las condiciones al mismo tiempo que tampoco ofreció ninguna alternativa. ¿La razón? El club entiende que el despido es procedente y para ello se basa en las declaraciones de Cervera tras la derrota en El Sadar. En ellas, según la versión de la entidad amarilla, Álvaro Cervera declara que no está capacitado para sacar al equipo adelante, por lo que el Cádiz CF se habría visto obligado a despedirlo por bajo rendimiento.

Desde el lado de Cervera, lógicamente, defienden que los argumentos del Cádiz CF para defender como procedente el despido no se sostienen por sí solos. Y como muestra, el hecho de que podo después de echar al entrenador, el club diera salida, también, a cinco futbolistas y trajera a otros tantos para apuntalar el plantel en enero.