Lo de Álex Fernández y el Betis se ha enfriado seriamente

ESTADIO Deportivo ha podido confirmar por distitnas fuentes de la negociación que el principio de acuerdo alcanzado meses atrás no avanza desde entonces y que las comunicaciones no son ya tan fluidas

Avanzó ESTADIO Deportivo el pasado 24 de enero que el cadista Álex Fernández y el Betis habían llegado a un acuerdo para las próximas temporadas, a falta de rúbrica y de ciertos cuestiones que, en mayor o menor medida, podían dinamitar el cierre definitivo. La noticia propició un gran revuelo en la ciudad de Cádiz, en general, y en el vestuario del conjunto cadista, en particular, tal y como pudo comprobar en primera persona un servidor, quien escribe estas líneas. 'No sabe ni lo que quiere', llegó a asegurar 'off the récord' un actor principal de la negociación, abiertamente molesto, a ED.

Una información delicada que la redacción de este diario venía trabajando desde tiempo atrás y que, posteriormente, ha venido siguiendo también con las diferentes fuentes envueltas en la operación. Prácticamente con todos ha hablado y muchas son las conclusiones al respecto. Primero, que la tensión existente entre Álex Fernández y la dirección del Cádiz CF, con el presidente Manuel Vizcaíno a la cabeza, ayuda poco a que las aguas bajen mansas por el Nuevo Mirandilla, una vez que las partes lleven más de un año hablando sobre una hipotética renovación que el futbolista ha acabado rechazando hasta en varias ocasiones. Eso, lógicamente, ha potenciado la caza de brujas que dentro y fuera del vestuario cadista se ha vivido al respecto en ciertos momentos.

Un contrato de dos años y una rebaja salarial del 30% con respecto a su actual ficha, de 1'5 millones de euros brutos por temporada, fue la propuesta de renovación del Cádiz CF a la que Álex Fernández, lógicamente, dijo 'no', teniendo otras más interesantes. Entre ellas, la del Betis. A las diferencias económicas, además, hay que sumarle la complicada situación deportiva del Cádiz CF, en descenso desde hace varios meses y con muchas opciones de acabar jugando en Segunda el próximo curso.



El Betis y Álex Fernández no han avanzado desde enero

Mientras que las fuentes consultadas en su momento por este diario (todas ellas directas) se mostraron confiantes en un acuerdo próximo y ya planteado entre el futbolista y el Betis, otras (igual de directas o más que las anteriores) aseguran ahora a la redacción de este diario que lo de Álex Fernández y el Betis se ha enfriado seriamente y que, aunque es cierto que existe ese preacuerdo o principio de acuerdo, hoy por hoy no hay nada que haya avanzando entre Álex Fernández y el Betis. Es decir, que es y siempre ha sido cuestión de ver la botella medio llena o medio vacía.

No quiere decir esto que el de Alcalá de Henares no pueda acabar vistiendo como verdiblanco el próximo curso o que las conversaciones puedan retomarse en unas semanas, pero hoy por hoy no hay nada cerrado (como ya indicó este diario) y la comunicación no es tan fluida como meses atrás. El acuerdo, por tanto, podría acabar en papel mojado de no retomarse, lo que confirmaría las opiniones de ciertos sectores del cadismo, que siempre han defendido que existe más interés por parte del futbolista que del propio Betis por acabar alcanzando ese acuerdo definitivo que lleva meses perfilado.