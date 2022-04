El delantero que fue prioridad del Cádiz sigue sin aclarar su futuro

El Cádiz no olvida a uno de los nombres que ya tuvo en su delantera de cara a la próxima campaña

Después de haber sido elegido mejor jugador de La Liga Smartbank en el mes de marzo, Uroš Djurdjevi? o más conocido en Gijón como 'Djuka' ha hablado sobre su futuro después de que en los últimos años en cada ventana del mercado de fichajes haya sonado para varios equipos de Primera división.

Uno de ellos es el Cádiz CF que preguntó por el delantero en enero y se fue por donde vino al responderle el Sporting de Gijón que quería unos 4 millones de euros por el serbio. Otros equipos como Rayo o Betis también preguntaron por el sportinguista en verano. El elegido por el equipo gaditano en enero fue Lucas Pérez. El delantero firmó hasta junio de 2023. La operación se hizo oficial en torno al millón de euros y mantiene una claúsula de ampliación de su contrato de manera automática un año más en el caso de mantenerse en Primera.

Sin embargo, desde Cádiz andan atentos. El futbolista serbio acaba contrato en 2023 y todo apunta a que quiere dar un salto más de calidad en su carrera. La temporada pasada marcó 22 tantos en liga, lo que le hizo posicionarse bastante bien en el mercado. El Sporting esperará al próximo mercado para sacar una mayor tajada por Djuka, antes de que pueda marcharse gratis.

"Hasta ahora no se sabe nada de mi renovación, pero igualmente me queda un año más de contrato. Ahora no pienso en esas cosas, solo pienso en el partido del sábado", declaró tras recibir el premio de La Liga Smartbank antes del derbi asturiano. Un partido que destacó por la polémica al final del partido y en el que el Sporting acabó con dos jugadores menos.

El Cádiz tiene tranquila la conciencia al elegir a Lucas Pérez en enero. Un motivo de ello se produjo ayer tras la victoria del equipo cadista en el Camp Nou con gol del gallego. En el caso de la salvación, que se está trabajando para ello, el Cádiz CF tendrá una delantera con experiencia para la próxima temporada encabezada por Álvaro Negredo y Lucas Pérez, dos hombres de gol, que ya han demostrado todo a lo largo de sus carreras deportivas.

Todo ello sin olvidar a un viejo conocido y apuntado en la agenda durante hace ya algún tiempo: 'Djuka', el hombre que no acaba de dar el salto de la calidad en su carrera y que lleva demostrando con creces su afinidad con el gol desde que llegó a España.