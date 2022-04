Isco, Álex Fernández, Tello... los españoles más valiosos que acaban contrato el 30 de junio

Un jugador del Cádiz, otro del Betis y un viejo pretendido del Sevilla lideran esta lista

Faltan cinco jornadas para que finalice el campeonato de Primera división en España, y a pesar de que los clubes siguen inmersos en la consecución de sus objetivos, en las distintas secretarías técnicas trabajan en la confección de la plantilla para el próximo curso. Un mercado siempre apetecible es el de los futbolistas que acaban contrato y que pueden firmar a coste cero desde el pasado 1 de enero. El listado de jugadores cuya vinculación con su respectivos equipos finaliza el 30 de junio es casi interminable, pero en la lista de los españoles más valiosos hay un jugador del Cádiz, uno del Real Betis y un viejo pretendido por el Sevilla FC.

El portal web Transfermarkt ha dado a conocer los diez futbolistas españoles más valiosos y que finalizan contrato al finalizar la temporada. Jugadores con calidad, con experiencia en la élite y que serían aceptados por cualquier conjunto de Primera división.

Álex Fernández, un acuerdo con el Betis que se ha enfriado

El jugador de Alcalá de Henares podría estar disputando sus últimos partidos con el Cádiz Club de Fútbol. Se trata del tercer jugador español con más valor de mercado (6 millones) que acaba contrato en junio. A pesar de ser una pieza importante con Álvaro Cervera en el ascenso a Segunda división, siendo el máximo goleador del equipo, desde el ascenso a Primera división ha ido perdiendo protagonismo, hasta el punto de ser titular en uno de los últimos diez compromisos ligueros.

En los últimos meses ESTADIO Deportivo ha ido informando de la situación contractual de Álex Fernández, las dificultades para renovar con el Cádiz y las opciones de firmar por el Betis.

El madrileño rechazó un contrato de dos años y una rebaja salarial del 30% con respecto a su actual ficha, que es de 1´5 millones de euros brutos por temporada, y aunque todo hacía indicar que firmaría por el Betis, como avanzó este medio, la realidad es que las conversaciones se han enfriado no hay seguridad de que el centrocampista vaya a estar a las órdenes de Pellegrini la próxima campaña.

Isco, un viejo deseo de Lopetegui

Francisco Alarcón 'Isco' es el futbolista español con más valor de mercado (7´5 millones) que finaliza contrato el 30 de junio. Apenas cuenta para Ancelotti, que ha apostado por otros jugadores, aunque de perfil distinto como Camavinga o Valverde para dar descanso al trivote formado por Casemiro-Kroos-Modric.

Un jugador con una calidad pocas veces vista, pero que en los últimos años ha ido perdiendo protagonismo en la capital de España. A raíz de la salida de Lopetegui del club blanco, la contratación de Solari y el posterior regreso de Zidane, el futbolista, que había sido importante en la primera etapa del francés, fue apareciendo cada vez menos en las alineaciones del Real Madrid.

Lopetegui nunca ha escondido su admiración por el malagueño. En marzo, afirmaba que "Sólo hablo de los futbolistas que son del Sevilla, pero es un grandísimo futbolista y no oculto mi admiración por Isco", mientras que Monchi aseguraba que "no he escuchado a Julen decir que quiere a Isco. Ha dicho que es un buen jugador. Y si me preguntas a mí te digo que es un buen jugador. Es distinto a lo del Tecatito. Con Tecatito había una conjunción entre lo que quería Lopetegui y la dirección deportiva. A Lopetegui le gusta Isco y a mí también, pero no hay nada".

La realidad es que existen muy pocas opciones de que Isco vaya a seguir en el Real Madrid la próxima temporada. El Sevilla es uno de los equipos que pretenden hacerse con los servicios del mediapunta.

Tello y un posible futuro en Turquía

Cristian Tello (6 millones) es otro de los jugadores españoles que acaban contrato. A pesar de no ser titular con Pellegrini, el extremo sigue teniendo importancia como revulsivo, ejemplo de ello fue su aportación en la remontada ante el Cádiz en el antiguo Carranza.

A sus treinta años, el atacante sabe que aún le quedan varios años al alto nivel y podría haber encontrado destino en Turquía. Aunque no haya oficialidad al respecto, el Trabzonspor sería el club que más interés habría puesto en él.

En la prensa local se habla incluso de un preacuerdo cerrado entre el jugador y el equipo otomano. La participación en Champions y la fiscalidad turca son dos de los motivos que llevarían a Tello a continuar con su carrera en Turquía.

Las otras gangas del mercado

La lista de españoles más valiosos que acaban contrato la completan Joselu (6 millones), Sergio Asenjo ( 5M), David Silva (4M), Capa (4M), Mascarell (3,5 M) y Melendo (3M).

En el caso de Joselu, el Sevilla también se interesó por el delantero, aunque según avanzó Catalunya Radio, el RCD Espanyol será su próximo equipo. Por su parte, David Silva (36 años) aún no ha dado a conocer cuál será su futuro, pero todo hace indicar que lo dará a conocer cuando finalice la actual campaña.