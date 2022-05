Espino: "Quedan cuatro finales"

El lateral uruguayo del Cádiz hablaba este jueves en sala de prensa

Alfonso Espino ha sido el protagonista este jueves en sala de prensa. El futbolista del Cádiz Club de Fútbol está viviendo su mejor temporada en España. Asentado en Primera división, y pretendido por clubes por el Sevilla FC, el uruguayo es el jugador de la plantilla que ha jugado más minutos en toda la temporada, sin contar a Ledesma, y tan solo se ha perdido el compromiso ante el Granada por sanción.

Apuntaba el lateral sudamericano que "creo que el equipo está muy bien, estamos compitiendo al máximo, nos merecíamos algún punto más, así es el fútbol. Quedan cuatro finales que tenemos que tratar de hacer los mayores puntos posibles para salvarnos".

Cuatro partidos, cuatro finales para lograr la salvación. "La verdad es que son varias fechas en la que todo son finales, en todos los partidos nos jugamos algo contra el rival que sea, hay que competir como estamos compitiendo, hay que seguir a ese nivel. Hay que hacer puntos para salvarnos".

Los gaditanos han cambiado su manera de jugar con respecto a la época de Cervera. "A la vista está que el cuerpo técnico trabaja diferente al de Cervera de antes, cada uno juega a lo que le gusta, a lo que sabe o entiende, y creo que lo de Cervera fue increíble en el Cádiz y creo que Sergio lo está haciendo muy bien y todo va por buen camino".

Mantiene el mismo nivel, pero se le ve menos en la parcela ofensiva. "Son situaciones de partido, a veces tienes más libertad para subir, a veces no. Creo que mi forma de juego es siempre la misma y trato de aprovechar cuando me toque".

Los gaditanos se medirán al Elche en el Nuevo Mirandilla, un equipo que llega prácticamente salvado, aunque no aún de manera matemática. "Cuando uno viene salvado viene más suelto porque no tiene esa presión y no tiene problema con nada. Obviamente es lo que nos tocó, no sé que preferiría".

Fue cuestionado por la clasificación del Real Madrid para la final de la Champions League, ya que el Cádiz tiene que jugar el próximo 15 de mayo contra los blancos. ¿Beneficia o perjudica el pase de los madrileños a la final de París? "Para mí no tiene nada que ver, la final de la Champions no tiene nada que ver, la final es el 28 de mayo y nosotros jugamos el día 15", respondía el Pacha Espino.