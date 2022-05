Rechazó fichar por el Cádiz en Primera y ahora se ha quedado en Segunda

Borja Bastón fue pretendido por el cuadro gaditano en el mes de enero

El pasado mercado invernal fue bastante movido en las oficinas del estadio Nuevo Mirandilla. El Cádiz Club de Fútbol busca a la desesperada la figura de un delantero que reforzara la parcela ofensiva del submarino amarillo de cara al segundo tramo de la competición. Los andaluces intentaron incorporar a jugadores como Luuk de Jong o Djuka y en el último día fueron a por Borja Bastón.

El 31 de diciembre, el club amarillo hacía saber al Real Oviedo que tenía intención de abonar la cláusula de rescisión de Borja Bastón que era de 1,5 millones de euros al tratarse de un equipo de Primera división, pero el ariete madrileño declinaba la protesta gaditana y quería acabar la temporada con el Real Oviedo, club con el que peleaba por entrar en el playoffs de ascenso a Primera división.

El submarino amarillo le ofrecía un contrato de larga duración a Borja Bastón y le mejoraba el sueldo que tiene en el Real Oviedo, pero aún así el delantero no quiso firmar por el Cádiz, siendo también uno de los motivos la delicada situación deportiva por la que pasaba en esos momentos el equipo entrenado por Sergio González.

Quiso quedarse en el Real Oviedo para acabar la temporada con el cuadro asturiano y pelear por la clasificación de cara al playoffs de ascenso a la máxima categoría del fútbol español.

Sin embargo, los asturianos han quedado séptimos y no han logrado acabar la liga entre los seis primeros. Llegaban a la última jornada con la necesidad imperiosa de ganar a la UD Ibiza en casa y esperar la derrota del Girona en Burgos.

El Real Oviedo cumplió, y se llevó los tres puntos por tres goles a dos, con un doblete de Borja Bastón incluido, pero no obtuvieron el favor por parte del equipo burgalés, quien no pudo pasar del empate ante el Girona, por lo que finalmente Borja Bastón no podrá lograr el ascenso de categoría.

Finalmente, y tras el rechazo del delantero, el Cádiz logró la incorporación de Lucas Pérez, quien ha sido un jugador importante en el segundo tramo de la competición marcando goles importantes como el anotado de falta ante el Sevilla a domicilio o el gol marcado en el Camp Nou que certificó la primera victoria de la historia en el feudo catalán.

Ahora, se abre un mercado de fichaje en el que a Borja Bastón no le faltarán pretendientes. En Cádiz han pasado página, y de momento, no parece que vaya a haber una llamada.