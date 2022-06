Haroyan elige su mejor y peor momento de la temporada

El central del Cádiz habla para los medios oficiales del club

Varazdat Haroyan ha tenido una temporada algo complicada en el Cádiz Club de Fútbol. En su primera campaña en la Tacita de plata, el defensa armenio fue titular en el primer tramo del curso futbolístico, con Álvaro Cervera en el banquillo, ya que el técnico guineano prefería centrales corpulentos y con un gran poderío aéreo, mientras que desde el fichaje de Sergio González quedó relegado a la suplencia y fue adelantado por Víctor Chust y Fali, y tampoco le ayudó la contratación de Luis Hernández en el mercado invernal procedente de Israel.

El zaguero ha hecho balance del año en la Tacita de plata y quien sabe si han sido sus últimas palabras como jugador del Cádiz ya que al no contar para Sergio González, en el club no verían con malos ojos una salida, aunque son conocedores que Europa oriental es su principal mercado.

'Vato', como es conocido popularmente, define la temporada como "perfecta", porque "luchamos hasta el último partido y, el cual ganamos, y eso nos da la oportunidad de jugar en la mejor competición española. Así que es una buena temporada. Tenemos un muy buen equipo. Luchamos hasta el último momento y nos merecemos esto".

Los gaditanos llegaban a la última cita, en Vitoria ante el Deportivo Alavés con opciones de lograr la salvación en Primera división, aunque para ello tenían que ganar a domicilio y esperar un pinchazo del Mallorca o Granada, siendo este último quien finalmente empatara en casa ante el Espanyol.

Define la victoria en Mendizorroza como "el mejor momento. Recordaré ese día durante toda mi vida. Cómo los aficionados se reunieron con nosotros en Cádiz, todo el recibimiento.. ese último día fue el mejor momento".

A pesar de todo, no ha sido la campaña más sencilla en el Cádiz, ya que se han vivido momentos muy duros y complicados, incluida la destitución de Álvaro Cervera. Para el zaguero natural de Armenia, el peor momento fue "cuando perdimos tres partidos consecutivos. Ese fue el peor momento. Sobre todo el último que perdemos, contra el Elche en Alicante. En lo personal para mí fue la lesión del brazo, la cual gracias a Dios ya está perfecto".

Por último, mandaba un mensaje a la afición. "En todos los sitios donde he jugado jamás he visto aficionados iguales. La gente en Andalucía es muy amable, encantadora, muy buena. Son increíbles. Me gusta mucho esta parte de España. Me gusta todo de aquí. Y sobre los hinchas solo eso, decir que son increíbles".