Sin renovar y conocido por Sergio, David López se convierte en opción para el Cádiz

Ha jugado las últimas nueve temporadas en el RCD Espayol

El Cádiz Club de Fútbol quiere dar un salto cualitativo este temporada. Se buscan futbolistas con experiencia en Primera división, jugadores con los que la plantilla mejore de manera considerable y con la que se pueda, por lo tanto, lograr la salvación por tercer año consecutivo en la máxima categoría del fútbol español. Son días de ofrecimientos, con muchos frentes abiertos, en los que las llamadas de teléfono son constantes entre clubes y representantes.

Aún no se ha abierto de manera oficial el mercado de fichajes y ni tan siquiera se conoce el último equipo que militará en Primera división, pero eso no significa que no se esté trabajando desde la dirección deportiva.

Se contemplan todas las opciones: fichajes por traspaso, cesiones y jugadores que terminan contrato. David López, capitán del RCD Espanyol y un jugador que conoce bien Sergio González durante su etapa en el conjunto perico, no renovará contrato con los catalanes por lo que podrá firmar a coste cero por cualquier equipo.

A sus 32 años se trata de un futbolista polivalente ya que puede desempeñar la función de pivote pero también de defensa central. Además tiene experiencia en clubes de primer nivel europeo ya que durante una etapa de su carrera deportiva militó en el Nápoles de Italia.

Un jugador que vendría a aportar experiencia a un equipo que necesita refuerzos en las dos posiciones en las que él podría desempeñar su función en el terreno de juego. En el centro de la defensa, Sergio Gónzalez cuenta con Luis Hernández, Juan Cala, Haroyan y Fali mientras que en la sala de máquinas sus tres opciones a día de hoy son Tomás Alarcón, Rubén Alcaraz y José Mari, aunque en el tramo final del último curso futbolístico, Álex Fernández también jugó en el doble pivote.

Al no renovar con el Espanyol se acaba un ciclo de nueve años en el cuadro catalán, con el que ha jugado hasta 237 encuentros: 218 de liga, entre Primera y Segunda división, 16 en Copa del Rey y hasta tres en Europa League.

La opción de David López es una de las numerosas que se contemplan. En las últimas horas, y desde Portugal, se asegura desde Portugal que el Cádiz tendría ventaja con respecto a la UD Almería para hacerse con los servicios de Alexsandro, defensa central brasileño que pertenece al GD Chaves.

Según medios portugueses los gaditanos han ofrecido hasta dos millones de euros por el 50% del pase del jugador. Se trata del segundo jugador por el que se enfrentan gaditanos y almerienses, ya que según La Sexta el Cádiz y la UD Almería también pujan por el lateral Houboulang Mendes de la liga francesa.