Los motivos por los que Ardentía no seguirá como speaker del Cádiz

El gaditano ha publicado en redes sociales que la decisión es suya

Fue uno de los fichajes del Cádiz Club de Fútbol en el mercado invernal, pero no para el terreno de juego. Juan Ardentía ha sido el speaker en el estadio Nuevo Mirandilla durante toda la segunda vuelta.

Alegró y sacó las risas del cadismo a la hora de dar las alineaciones del Cádiz y su rival. "Hoy le vas a ganar a tu hermano, pero tienes el pelo como la cola de Charmander, con el 8 Álex Fernández", "Vinicius, si tú eres Junior, yo soy cadete de segundo año guapo, con el 15 Carlos Akapo", o "entra mejor en la defensa que pegarse a las dos de la tarde un salmorejo. Con el 14, Iván Alejo", han sido algunas de las rimas con las que Ardentía deleitaba a los aficionados del equipo andaluz.

Sin embargo, el gaditano no seguirá la próxima campaña como speaker del submarino amarillo. Según publicaba el propio Ardentía en su cuenta de Instagram: "¡Qué cosa mas bonita he vivido, pa mi se queda! Estábamos en descenso, acabado de echar a Álvaro Cervera y 'pa' mí era mucha presión ponerme ahí. Al final todo salió bien y nos quedamos un año mas en Primera. Yo no continuaré siendo 'speaker', pero seguiré yendo al estadio con mi camiseta amarilla como llevo haciendo desde pequeñito. Gracias a la afición, Brigadas Amarillas, jugadores, cuerpo técnico, prensa y todos los que han hecho más fácil ponerme delante de LA MEJOR AFICIÓN DEL MUNDO, la del Cádiz CF. Salud, Cadismo y Libertad".

Los motivos han sido las desavenencias con el propio Cádiz Club de Fútbol, distintas maneras de pensar sobre temas demasiado importantes para el propio Ardentía, aunque el gaditano ha demostrado su agradecimiento al club de manera constante desde que se estrenara como speaker.

El anuncio de Ardentía provocaba un revuelo en redes sociales por parte de los seguidores del cuadro gaditano, ya que no entendían que si equipo no renovara al speaker, lo que ha provocado que el propio gaditano tuviera que salir al paso en redes sociales y publicara un tweet para aclarar algunas dudas.

"La decisión de dejar el Cádiz es mía !!! El club tiene una forma de hacer las cosas, respetables, pero cuando uno no se siente cómodo con esas formas, pues mejor no seguir no pasa nada !!! GRACIAS A TODOS DE CORAZÓN", publicaba en su perfil de Twitter.

Por lo tanto, de cara a la próxima temporada, el Cádiz tendrá su tercer speaker en menos de un años.