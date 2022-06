No cae en gracia que el Atleti vuelva a jugar el Trofeo Carranza.

Aficionados amarillos han mostrado su indignación porque el equipo madrileño sea el seleccionado para disputar el partido

Anunciado ya que será el Atlético de Madrid el rival del Cádiz CF en el próximo Trofeo Carranza el equipo capitalino se está convirtiendo en un habitual en el respetable y gran torneo veraniego. Aun así y a pesar de que las relaciones entre las directivas son inmejorables, no todo el mundo en la Tacita de Plata está contento con que el Atlético de Madrid le dé lustre al choque.

Así pues, en las redes sociales, se han acumulado las críticas al Cádiz CF por invitar a la escuadra colchonera. "¿Habéis pensado en cambiar de rival alguna edición? Nos gustaría ver otros equipos. No pido un Bayern (de Múnich), pero con un Burnley me conformo". Otro gaditano espetó, de forma irónica. "¿Qué original, no?". Y es que hay que recordar que durante el verano pasado el Atlético de Madrid fue el conjunto que luchó con el título contra el Cádiz CF. Entonces, el encuentro finalizó con igualada a uno, marcaron Yannick Carrasco y Alberto Perea respectivamente, y todo se decidió en la tanda de penaltis, donde el bloque andaluz retuvo el trofeo en casa imponiéndose por 4-2.

Algunos eran muchos más duros y tiraban de memoria para recordar viejas rencillas con el Atlético de Madrid, quien quizás no ayudó todo lo que hubiera podido cuando el Cádiz CF pasaba momentos muy duros, al borde de la desaparición. "A ver si tenemos un poco de memoria e invitamos a clubes amigos, y no a esta panda que casi nos lleva a desaparecer".

Alguno que otro pedía la dimisión de Manuel Vizcaíno, presidente de la entidad amarilla. "Que pena ver en lo que ha quedado este maravilloso torneo. Vizcaíno dimisión".

El Cádiz CF - Atlético de Madrid jugarán un nuevo Torneo Carranza

Cádiz Club de Fútbol y Atlético de Madrid disputarán el LXVIII Trofeo Carranza el próximo jueves 4 de agosto.

Los amarillos ya consiguieron superar a los colchoneros hace dos ediciones, cuando llegaron como vigentes campeones de LaLiga.

Los abonados de la temporada 22/23 tendrán acceso gratuito al Trofeo, teniendo que confirmar su asistencia en un procedimiento que se anunciará en los próximos días. Por su parte, los beneficiarios de la promoción #SeisdeSeis podrán adquirir dos entradas gratuitas hasta cubrir aforo. Los abonados sin dicha promoción podrán adquirir hasta cuatro entradas adicionales a 10 euros cada una.