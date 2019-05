Setién y Machín, los preferidos en el Celta para su nuevo proyecto

La temporada 2018/19 llega a su fin y el mercado de fichajes empieza a funcionar. Y no hablamos solo de futbolistas, sino también de entrenadores, pues este verano el mercado en el banquillos parece más movido que nunca. Equipos como Sevilla, Betis, Getafe, Real Sociedad, Villarreal o Celta están muy pendientes de los movimientos de técnicos de cara a la próxima temporada.

Y concretamente el Celta, que esta temporada ha tenido hasta tres entrenadores (Antonio Mohamed, Miguel Cardoso y Fran Escribá), estaría buscando un técnico para comenzar un proyecto la próxima temporada. Según avanza el medio gallego Galicia en Goles, parte de la directiva celeste no es partidaria de la continuidad de Fran Escribá, que pese a la derrota de ayer en San Mamés tiene conseguida la permanencia de manera virtual.

Además, según este medio gallego, son dos los candidatos preferidos para coger las riendas del Celta la próxima campana. Uno de ellos es el extécnico del Sevilla Pablo Machín. Pese a su destitución en Nervión, el preparador soriano sigue teniendo buen caché en Primera y no le van a faltar ofertas para dirigir la próxima temporada en la elite del fútbol español.

El otro candidato es el bético Quique Setién. Pese a restarle un año más de contrato en Heliópolis, todo hace indicar que el cántabro no continuará pues el divorcio con la afición es total y absoluto. El caso del técnico verdiblanco es similar al del exsevillista, pese a no meter al Betis en Europa, su estilo de juego es atractivo y no le faltarán propuestas para seguir entrenando en Primera.