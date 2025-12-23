El emotivo detalle del Celta con Rafinha: "Uno de nosotros"

El centrocampista hispano-brasileño jugó en dos temporadas diferentes en Balaídos, como hiciera su padre Mazinho años atrás; tras colgar las botas, el club celeste ha tenido un detalle con el jugador

Rafinha Alcántara anunció este lunes la decisión de colgar las botas a sus 32 años y el Celta de Vigo, uno de los clubes que formó parte de su carrera deportivo no quiso dejar pasar tan importante momento para mandarle un mensaje de apoyo y cariño. "Gracias por tu celtismo y tu fútbol. Mucha suerte en esta nueva etapa, Rafinha. Uno de nosotros", escribía la cuenta oficial del Celta en X, acompañado de una foto de Rafinha celebrando un gol con la camiseta celeste.

Dos temporadas en el Celta, siguiendo los pasos de su padre

Rafinha jugó en el Celta en dos temporadas no consecutivas, cumpliendo así el sueño de jugar en uno de los equipos donde lo hizo su padre, Mazinho. La primera de ellas en la 2013/2014, en la que disputó 33 partidos, firmando cuatro goles y siete asistencias. La segunda sería ya en la 2019/2020, cuando Rafinha alcanzaría los 30 encuentros, 63 en total como celeste. Esa temporada marcaría cuatro goles y daría una asistencia.

El futbolista hispano-brasileño Rafinha Alcántara, exjugador entre otros equipos del Barcelona, Celta de Vigo y Real Sociedad, anunció este lunes su decisión de retirarse del fútbol a los 32 años con un vídeo que publicó en sus redes sociales. "He tomado la decisión de retirarme. Después de un tiempo alejado de los campos y tras una larga recuperación, ha llegado el momento de hacer público algo importante para mí", anunció Rafinha en un comunicado.

Rafinha llevaba más de un año sin poder jugar debido a una lesión grave, estaba sin equipo y su último club fue el Arabia SC, de Catar, al que llegó en 2022. "Hace algo más de un año, sufrí una lesión de rodilla que, por desgracia, me impide volver a competir al más alto nivel. Fue duro aceptar que no podía seguir", continuó Rafinha, cuya retirada que llega un año y medio después de que su hermano, Thiago (34 años), colgara las botas.

"El fútbol ha sido mi vida desde que tengo memoria, y entender que ya no podría dedicarme a ello como siempre lo hice fue un proceso duro. Pero con el tiempo, también he podido ver lo bonito que ha sido el viaje", valoraba el hispano-brasileño.

El menor de los Alcántara jugó en el Barcelona, Celta de Vigo, Inter de Milán, Paris Saint-Germain, Real Sociedad, Arabi SC, y llegó a disputar dos partidos con la selección brasileña absoluta. "Gracias a mi familia por estar ahí siempre, a todos por el cariño y el apoyo. Gracias, fútbol, por hacerme quien soy. Hasta siempre", finalizó el emotivo vídeo de Rafinha, que ganó una Liga de Campeones, tres Ligas españolas, una liga francesa, una Supercopa de Europa, dos Supercopas de España, cinco Copas del Rey, una Copa de Francia, un oro olímpico y una Copa de Catar.