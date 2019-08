Aspas sigue pidiendo el fichaje de Nolito

Iago Aspas dijo este miércoles que su entrenador, Fran Escribá, "no se explicó bien" cuando el pasado sábado, tras la derrota ante el Real Madrid, habló sobre la política de cantera del Celta de Vigo.

"Es muy bonita, pero a veces nos limita en cosas", dijo Escribá al acabar el encuentro.

"Yo creo que la cantera no nos limita. El otro día ya dijo Felipe -Miñambres- que no había sido la mejor rueda de prensa del míster. Personalmente, creo que se explicó mal. No hay que darle muchas más vueltas", declaró el delantero, estandarte de la cantera celeste.

Aspas insistió en que el Celta tiene "un gran plantilla", aunque, a su entender, faltaría un futbolista "para jugar por fuera" porque tanto Denis Suárez como Brais Méndez son "jugadores que pueden actuar por dentro".

El máximo goleador nacional las últimas tres temporadas insistió en que el sevillista Nolito sería "un gran fichaje" para el Celta, aunque no escondió que su buen rendimiento durante la pretemporada ha dificultado su llegada.

"A mí me gustaría que viniera. Ya lo dije en pretemporada", comentó Aspas, que eludió responder si el Celta configuró una plantilla equilibrada: "Eso lo tiene que ver el entrenador. No soy quién para opinar de eso".

El delantero salió en defensa de Escribá cuando se le cuestionó por su empeño en jugar con el sistema 4-4-2.

"Cada uno siempre lleva un entrenador dentro, tú desde la sala de prensa, mi padre desde la tribuna y mi hermano desde Italia. Aquí cada uno intenta hacer su alineación, pero al final que tiene que sacar el partido es el entrenador. Y si el cree que es lo mejor, pues tenemos que apoyarlo", subrayó.

Aspas es consciente de que el sábado les espera "otro partido difícil" ante el Valencia, un equipo de Liga de Campeones que vive pendiente del futuro de su delantero Rodrigo Moreno, una "incertidumbre" que, a su juicio, tiene que aprovechar el Celta.