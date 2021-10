Brais Méndez: "El Sevilla tiene una plantilla extraordinaria"

El internacional español Brais Méndez, centrocampista del Celta de Vigo, admitió este jueves que su equipo tiene "mucho que mejorar" si quiere aspirar a "cotas mayores" que la permanencia en LaLiga y, en este sentido, señala la importancia de mostrar el carácter de esta plantilla con motivo de la visita del Sevilla FC, uno de los bloques más cohesionados de Primera división y para quien el internacional español tuvo palabras de elogio.

"En este parón hemos analizado las cosas, hemos hablado y está claro que tenemos mucho margen de mejora porque no estamos haciendo las cosas como deberíamos. Estamos tranquilos, con ganas, sabemos lo que tenemos que hacer", declaró en su comparecencia ante los periodistas.

El centrocampista no cree que la exigente pretemporada planificada por el técnico Eduardo "Chacho" Coudet esté pasando factura al Celta, y achacó el irregular inicio de curso a que "los equipos te van conociendo y saben cómo contrarrestarte".

"La pretemporada tan dura nos va a beneficiar para tener ese plus cuando las pilas se agoten", apuntó Brais Méndez, que podría mantenerse en el once inicial ante el Sevilla tras recuperarse del esguince de tobillo derecho que le impidió jugar la fase final de la Liga de las Naciones.

El centrocampista celeste pidió "tener los pies en la tierra" porque vienen de años "muy duros", aunque no escondió que en el vestuario sueñan con pelear por los puestos europeos.

"Creo que tenemos plantilla y jugadores para ello. Lo que ha pasado en los últimos años no puede ser un reflejo para nosotros, no podemos volver a caer en eso. Todos los equipo compiten y como empieces con mala dinámica y no seas capaz de cambiarla, vas a sufrir", avisó.

Elogió al conjunto dirigido por Julen Lopetegui porque tiene "una plantilla extraordinaria", y reconoció que a nivel personal pasar por el banquillo le ha servido para "ver las cosas desde otro plano y aprender".

"Al final hay que saber cuando uno está bien y cuando uno está mal. Hay que ser autocrítico. Coudet habló conmigo y me dijo lo que él pensaba, lo que quería hacer y lo entendí a la perfección. Sabía que no estaba siendo el Brais que todos estábamos viendo y creo que me vino bien", manifestó.