El 'Chacho' Coudet no teme a las Brigadas Amarillas

Eduardo 'Chacho' Coudet estima que el partido contra el Cádiz CF será "diferente" al que ambos disputaron a mediados de septiembre en Balaídos, y que se llevó el equipo dirigido entonces por Álvaro Cervera por 1-2.

"Nos toca enfrentar a un entrenador diferente al de la primera vuelta y también a jugadores distintos respecto a ese primer enfrentamiento. Cada partido es una historia diferente. Es un rival difícil y seguro que va a haber un ambiente importante porque es lo que están buscando. Cada entrenador tiene su idea y han tenido la oportunidad de reforzarse", indicó.

En su comparecencia ante los periodistas, el técnico argentino del Celta no ha querido dar pistas sobre el once que alineará en el Ramón de Carranza, donde su rival todavía no ha ganado en LaLiga esta temporada.

"No son más que números", dijo Coudet, a quien no le preocupa el ambiente que se encontrarán en el estadio gaditano, con una afición cadista muy enfadada por lo de Mallorca, porque "antes ya hemos jugado en lugares donde hay mucho público, donde se hace sentir, y nosotros nos dedicamos a lo que podemos hacer y generar desde lo futbolístico".

El técnico del Celta cree que "el tiempo de trabajo" y el "sostener" una idea juego han sido dos de las claves para que su equipo haya pasado de estar al borde del descenso a pelear por una de las plazas europeas.