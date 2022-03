Los halagos de Coudet a "un referente" como Pellegrini.

El técnico del Celta de Vigo ha puesto en valor la "meritoria" temporada del Real Betis a la par que admite que en Vigo viven un año de transición

El técnico argentino Eduardo 'Chacho' Coudet afirmó este sábado que el entrenador chileno del Betis, Manuel Pellegrini, es "un referente" del que aprende "muchísimo" cada vez que charlan. "Para mí es un referente, tanto él como el Flaco (Cousillas). Son tipos que he acompañado mucho desde fuera. Es un entrenador del que siempre aprendes muchísimo cuando hablas con él. Si pudiera evitar un partido sería este. Es el partido que me gustaría evitar para no enfrentarme a ellos, por el cariño mutuo que hay", comentó el entrenador del Celta en rueda de prensa.

Para Coudet es "muy meritoria" la temporada que está realizando el conjunto verdiblanco a pesar de su eliminación europea, y auguró un partido "dificilísimo" ante un rival que "juegue quien juegue" presentará un once "de garantías". "Conociendo a Manuel como lo conozco, podrá hacer muchos movimientos en su once, ya lo viene haciendo durante la temporada y el equipo no se resiente. Los cambios no creo que afecten a su estructura", indicó el técnico celeste, quien cree que Juan Miranda podría llegar al partido de mañana.

"Hoy entrenó con normalidad. Te estoy dando novedades, yo también chusmeo", bromeó Coudet cuando se le cuestionó por la plaga de bajas que afecta a su rival, que ha puntuado en sus últimas tres visitas a Balaídos.

Una temporada de transición

El Celta está viviendo una temporada de transición por su delicada situación económica derivada de la crisis provocada por el coronavirus, aunque los dirigentes son ambiciosos y quieren dar "un salto" a partir del próximo curso. "Me dijeron que iban a hacer un proyecto a largo plazo. Este año toca economía de guerra y objetivo claro -la permanencia-, y a partir del año que viene el club quiere dar ese salto, apoyado desde el lado económico. Ojalá esa proyección siga los carriles pautados. Desde la parte deportiva creo que sí, más allá de todas las expectativas", ha declarado.

En su comparecencia ante los periodistas, el técnico celeste ha asegurado estar contento porque están cumpliendo el reto que se marcaron de lograr la permanencia sin sufrimiento. "Las dificultades que sabíamos que íbamos a tener, las hemos sorteado bastante bien hasta acá. Quedan 10 partidos importantísimos para marcar una tendencia ascendente para lo que viene", ha apuntado.

Coudet ha afirmado que de "momento" no ha tenido contacto con el portugués Luis Campos, quien asumirá la dirección deportiva del club a partir de la próxima semana tras la salida de Felipe Miñambres al Levante. "El jueves estuve reunido con Antonio (Chaves, director general) para empezar a hablar de todo lo que vendrá. No sólo de ese tema, también para empezar a organizar la pretemporada y darle forma a todo como hacemos habitualmente con un tiempo previo", ha revelado.

En este sentido, ha explicado que el fichaje de Campos ha retrasado ese trabajo: "Ya lo teníamos que tener definido pero esta circunstancia ha hecho que se le prolongara, por eso en los próximos días tenemos que darle forma".