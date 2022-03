Coudet se vio superior al Betis: "Los rivales vienen a meterse atrás"

El entrenador del Celta cree que su equipo no ganó por la falta de acierto

El entrenador del Celta de Vigo, Eduardo 'Chacho' Coudet, achacó el empate sin goles ante el Real Betis a la falta de acierto de su equipo, por eso dijo marcharse "con mal sabor de boca" porque, a su juicio, han perdido dos puntos.

"Generamos más que el rival pero nos faltó meterla. Son esos puntos que, más allá de que tengas un rival de jerarquía enfrente, se te escapan por falta de acierto. Nos hemos ganado un respeto que es bueno, pero también conlleva que los rivales vengan a meterse atrás", comentó el técnico celeste en rueda de prensa.

Coudet justificó la falta de minutos del internacional mexicano Orbelín Pineda porque todavía no ha superado el tiempo de adaptación que él cree que necesita para ser un jugador desequilibrante en LaLiga.

"No digo que sea malo o que no va a jugar, pero tiene que crecer, adaptarse al fútbol de aquí. Es un chico que tiene chispa, que tiene llegada, no es un negado, pero todavía tiene que crecer. Nosotros somos un equipo físico sin tener jugadores físicos", apuntó.

En este sentido, recordó lo sucedido con su compatriota Franco Cervi, a quien también le costó entrar en el once: "Todos tienen las mismas posibilidades pero vamos a llevar esto al tiempo. Cervi hasta que no estuvo bien no jugó, y su caso es el mismo. Es tiempo y trabajo".