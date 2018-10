Mendilibar dejó a Inui en el banco tras filtrarse que se irá al Betis

Casualidad o no, Inui será suplente después de informar al Eibar de que no renovará.

Casualidad o no, Inui será suplente después de informar al Eibar de que no renovará. UESyndication

Cuestionado por el futuro del japonés, José Luis Mendilibar dijo este jueves que, "de todo lo que se está escribiendo, la mayoría será mentira". Sin embargo, casualidad o no, el técnico del Eibar ha dejado fuera de su once titular a Takashi Inui después de que el japonés comunicara al club armero que no va a renovar su contrato y de filtrarse, asimismo, que firmará con el Betis.

Hasta ahora, el japonés había participado en todos los encuentros de LaLiga, excepto en que el enfrenó al Eibar con el Deportivo en la jornada 8, al regresar a España con molestias tras haber jugado con su selección. Y en todos, salvo en la visita del Villarreal a Ipurua (era jornada intersemanal y le dio algo de descanso), lo había hecho como titular.

Por tanto, sorprende que, justo en la semana en la que se ha conocido que no seguirá en el Eibar, Mendilibar deje fuera de su once a Inui. Con Pedro León en el extremo derecho, fue Iván Alejo quien jugó en el costado zurdo, a pierna cambiada.

Con el marcador en contra, ya en la segunda parte, Mendilibar decidió meter al japonés en el campo.