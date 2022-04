El acuerdo de colaboración entre Elche y Liverpool en el que trabaja Bragarnik

Christian Bragarnik, propietario del club ilicitano, aprovechó el parón liguero para estrechar lazos con el conjunto de Merseyside

El ambicioso proyecto del dueño argentino con el Elche CF se está cociendo a fuego lento. No se puede decir que Bragarnik no esté trabajando para subir cada vez más el nivel de la entidad ilicitana. El empresario argentino y máximo accionista del club verdiblanco lo está intentando internacionalizar aún más.

Aprovechando el parón liguero por la final de la Copa del Rey, varios equipos han seguido trabajando a pesar de que no hubiese jornada de liga. Uno de ellos es el Elche y su máximo accionista se ha desplazado a Inglaterra para reunirse con diferentes ejecutivos del Liverpool. El motivo: negociar posibles acuerdos de colaboración entre ambos conjuntos.

Aunque no es la primera que se habla de esta posible relación, hace unas semanas, algunos representantes del conjunto inglés se dejaron ver por el Estadio Manuel Martínez Valero para conocer las instalaciones.

¿Qué es lo que pretende Bragarnik con esto? Ya no solo atraer a jugadores que provengan de los reds, sino un intercambio de intereses deportivos que más adelante podrían adquirir valor en el mercado.

El Liverpool tiene ganas de ampliar sus fronteras y ya ha tirado flechas a varias entidades como la NBA o la NFL. A pesar de esto, habrá que ver hasta dónde estará dispuesto a llegar el Elche en este posible acuerdo. El empresario argentino lo está dando todo por el club y se ha instalado en Elche para atender de cerca a su mayor proyecto empresarial.

Durante su viaje a Inglaterra, también aprovechó para ver buen fútbol y presenció un partido de Premier League. El escenario no podría ser mejor que el Emirates Stadium y el duelo entre Arsenal y Manchester United no decepcionó. Quizás para el equipo de Cristiano Ronaldo sí fue una decepción, al no poder llevarse la victoria.

Bragarnik ya está en España y apunta al partido frente Osasuna, donde espera poder sumar tres puntos y estar más cerca de sellar la permanencia en Primera división. La dinámica del equipo es muy positiva y desde que se sentó Francisco al banquillo franjiverde todo ha cambiado. El técnico recupera a Carrillo y espera vencer al conjunto pamplonica en Primera división después de casi sesenta años de la última vez que lo hizo.