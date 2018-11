Piatti: "Mi ilusión está intacta"

El centrocampista del Espanyol Pablo Piatti aseguró este martes, después del entrenamiento en la Ciudad Deportiva, que pese a no tener la continuidad de otras temporadas su ilusión está "intacta" desde el día en que llegó al club blanquiazul.



El argentino insistió en que trabaja para revertir su situación personal. "El entrenador ha probado un sistema que se ha afianzado, pero esto no implica que me desanime o baje los brazos", dijo. En este sentido, Piatti, subrayó que no se plantea salir en el mercado de invierno. "No pienso en ello", explicó.



A nivel colectivo, el escenario es muy distinto, puesto que el argentino destacó el compromiso del grupo por hacer una gran campaña. "El equipo está por encima de las individualidades y tengo un rol más alternativo, pero debemos remar todos en la misma dirección. Me gustaría tener más minutos, aunque las victorias traen sonrisas", confesó.



Piatti aseveró que está viviendo su mejor campaña con el Espanyol por todo lo que está experimentando el bloque: "En aspectos generales se respira otro ambiente, se ven otras cosas. Es un año bonito y emocionante".



Finalmente, el argentino valoró el próximo partido de LaLiga contra el Girona, este domingo. "El año pasado no hicimos un buen compromiso en casa. Nadie dio una buena versión y no nos sentimos cómodos, pero ya pasó". analizó.