David López: "Este Espanyol es de los que mejor juega en los últimos años"

El central del Espanyol David López afirmó este martes, después del entrenamiento en la Ciudad Deportiva, que el equipo catalán es uno de los que mejor "juega" en los últimos años y que sus futbolistas creen que merecen más.



El defensa es optimista pese a la racha de resultados del bloque. "El vestuario transmite una creencia absoluta en la forma en la que jugamos, somos capaces de hacer grandes cosas", dijo.



"Tenemos que hacer autocrítica, pero no me gusta el discurso derrotista", apostilló el canterano.



El futbolista reconoció que el Espanyol debe mejorar en la tensión durante los compromisos. Contra la Real Sociedad en Anoeta, el equipo encajó dos tantos en los primeros ocho minutos. "Es una falta de atención y concentración y nos ha penalizado mucho, tanto frente al Girona como ante la Real", recordó.



De todos modos, David López calificó positivamente la primera vuelta del equipo. "Deberíamos estar más arriba. Nos hemos dejado puntos por el camino, pero veo al equipo con personalidad. Cree en la idea de juego y no desfallece y no es fácil no venirse abajo con tantas derrotas", reflexionó.



El central se mostró "jodido" por el penalti en el que estuvo involucrado contra la Real Sociedad. "Pesa mucho porque es el 2-0 y me duele hacerlo, soy el que está peor. Es una acción involuntaria, aunque es penalti", confesó.