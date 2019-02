Marc Roca: "Este año está siendo increíble para mí"

El centrocampista del Espanyol Marc Roca afirmó este martes, tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, que este año está siendo "increíble" en el plano personal y destacó el aprendizaje, tanto a raíz de las victorias como de las derrotas. El mediocentro se ha convertido en un fijo para el entrenador blanquiazul 'Rubi' y se mostró muy satisfecho. "Esta temporada he crecido mucho más, está siendo increíble para mí", dijo.

"Trabajo y no me rindo", afirmó el canterano, que explicó que no se ha planteado "salir del club" y que está al margen "todo esto", dijo. En el plano colectivo, el jugador destacó la importancia de los dos partidos seguidos en el RCDE Stadium, Huesca y Valladolid: "Es fundamental hacernos fuertes en casa. Lo planteamos como una oportunidad muy buena y queremos ganar este viernes, son tres puntos importantísimos y tenemos una ilusión muy grande". Cuestionado por el nivel del Huesca, próximo rival del cuadro catalán, Marc Roca se mostró receloso de su lugar en la clasificación, colista. "Ha demostrado que está en una dinámica muy positiva, pese a que perdiera contra el Athletic. Estoy seguro de que no se rendirá", auguró.

Por otra parte, el mediocentro subrayó el apoyo del vestuario al cuerpo técnico: "Estamos a muerte con los entrenadores. Esto es importante tanto para nosotros como para ellos, pero también para la afición. Debemos estar todos unidos porque así somos mucho más fuertes".