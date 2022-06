Canterano del Betis, capitán en el Espanyol y ahora "con la vida devuelta" en Adelaida

El futbolista sevillano acaba de renovar su contrato para seguir en la liga de Australia y está más feliz que nunca, estando acompañado con otro jugador que pasó por la cantera verdiblanca

Cuando comienza a jugar de niño, ningún jugador sabe qué sorpresas le va a traer su amor por el fútbol. Experiencias, vivencias, anécdotas... y, quizás, algún destino exótico e inesperado que si se lo hubieran dicho cuando empezaba su carrera deportiva seguramente no se lo creería. Es lo que le ha ocurrido a un chico de Osuna, localidad de Sevilla, que dio sus primeros pasos en la cantera del Real Betis Balompié, con quien no tuvo la suerte de jugar en el primer equipo, que se convirtió en toda una institución en Barcelona, donde fue capitán del RCD Espanyol por muchos años en LaLiga, y que ahora disfruta del fútbol en Australia. Este no es otro que Javi López, lateral derecho sevillano, que ahora triunfa en el Adelaida United.

Pocas ciudades, pero bellas, bonitas y bien seleccionadas, la tradicional Sevilla, la cosmopolita Barcelona y la vanguardista y austral Adelaida recogen la carrera de un Javi López que seguirá por un año más ligado al Adelaida United, que lo acaba de renovar, donde se muestra más feliz que nunca, tal y como ejemplificó ayer en La Pizarra de Quintana de Radio MARCA, en donde explicó cómo le va en la otra punta del mundo. "Tanto a nivel profesional como personal está siendo una experiencia brutal. Necesitaba esto muchísimo. Ya estoy muy adaptado. Me ha devuelto la vida porque cuando me fui del Espanyol estaba viendo un momento bastante duro y difícil... Australia me ha devuelto la felicidad porque ahora me he dado cuenta de que antes no lo era. Ha sido una liberación".

El jugador ursaonés habló también de la presión en el fútbol profesional y cómo hay que afrontarla. "No nacemos listos para gestionar algunos aspectos que te genera el mundo del fútbol. He intentado ayudar a todos los compañeros que he podido durante mi carrera también".

También habló de las diferencias entre el fútbol español y el australiano, pero señalando el gran nivel que posee el último, que es bastante desconocido para el público de España. "Me he encontrado un fútbol muy físico. Quizá en España no le damos importancia al resto de ligas, pero es más desconocimiento. Son mucho partidos de ida y vuelta, como la Premier. Es un fútbol más físico que táctico".

A sus 36 años, Javi López es consciente de que está finalizando su carrera deportiva, si bien no se ha planteado nada aún. "Todavía no sé qué haré de en el futuro. Me da miedo hablar porque no quiero que llegue el día de la retirada todavía. Porque tras toda una vida dedicada al fútbol me siento profesional desde los 12 años. Me gustaría que me recordaran por cómo he sido como una persona auténtica que he sido con mis compañeros dando lo mejor de mí".

Finalmente, habló de su etapa y posterior marcha del RCD Espanyol. "Fue muy duro irme tras más de una década en el club con un descenso. Es una espina que tendré siempre, pero bueno al final las circunstancias no se pueden cambiar. Espero que el club pueda estar donde se merece. El Espanyol siempre será mi casa y lo que viví allí no lo olvidaré nunca. Claro que me gustaría regresar algún día. Sé que me tengo que preparar muy bien para ello".

Javi López no está sólo, también le acompaña Juande Prados, otro ex del Betis con quien coincidió en la cantera

Javi López no es el único futbolista con pasado en el Real Betis Balompié que está en el Adelaida United, ya que también juega ahí Juande Prados, quien también ha ampliado su vinculación contractual por una temporada con la escuadra de Australia.