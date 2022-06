Repatriar al soldado José Callejón

Varios equipos de LaLiga están interesados en el extremo de Motril que la temporada pasada jugó en la Fiorentina

La veteranía nunca debe ser despreciada y de hecho es muy valorada por algunos clubes que siguen viendo en los futbolistas con muchas temporadas sobre sus espaldas a personas con capacidad para aportar mucho juego y de mejorar a sus equipos. Por ello, se está atento al mercado por si en él hay auténticas gangas que den este perfil y que puedan ser contratadas a bajo coste. En esta ventana de transferencias, hay algún nombre que sobresale por encima de los demás, siendo uno de ellos el de José Callejón, ex jugador de Real Madrid y Nápoles, entre otros clubes, que después de acabar contrato con la Fiorentina se ha convertido en objeto de deseo de varios conjuntos de LaLiga, estando en la carrera por su fichaje dos principalmente, el Getafe CF y el RCD Espanyol, que ven con buenos ojos el repatriar a su soldado curtido en mil batallas.



José Callejón, tras acabar su periplo por tierras italianas, está valorando seriamente el regresar a su España natal, es de Motril, provincia de Granada, y según afirman en Italia tiene dos vías abiertas, el Getafe CF y el RCD Espanyol, en donde ya estuvo antes de aterrizar en el Real Madrid, club donde se formó en sus escalafones inferiores.



De hecho, desde el país transalpino llega un cruce de informaciones que no concuerda. Desde La Nazione, un medio de comunicación local, se aseguraba que el extremo español, de 35 años de edad, tenía ya un pacto acordado con el Getafe CF para los dos próximos cursos futbolísticos, mientras que ahora, nuestro compañero y siempre bien informado Giacomo Iacobellis avanza que el RCD Espanyol, al igual que la escuadra azulona, también está muy interesado en volver a contar con los servicios de un José Callejón que sólo piensa en seguir con su extensa y dilata carrera deportiva, ya que la retirada, por el momento, es algo no que no contemplado.





???? #Dragowski podría no ser el único jugador de la #Fiorentina en fichar por el #RCDEspanyol (todavía no hay acuerdo entre clubes). #Callejon también está negociando para irse a Barcelona como agente libre @firenzeviola_it — Giacomo Iacobellis (@giaco_iaco) June 19, 2022

Pase lo que pase, habrá que esperar a ver que decisión toma el granadino, la contratación detiene su riesgo ya que es un futbolista en el ocaso de su carrera, siendo cierto que aún puede rendir a gran nivel en momentos puntuales per lejos de la continuidad que otorgaba en tiempos pretéritos.