Nuria Ligero 'Nana': "Mi objetivo es seguir aprendiendo"

La futbolista del Real Betis Féminas, Nuria Ligero 'Nana', atendió a los medios oficiales del club verdiblanco con motivo de su reciente renovación hasta el 30 de junio de 2022. En su comparecencia se mostró "muy contenta" de continuar dos temporadas más vistiendo las trece barras.

"Esto es una seña de que se están haciendo las cosas bien en el club. No se para y siguen trabajando. Y aunque la temporada no haya terminado, ya se está trabajando de cara a la próxima", cuenta una 'Nana' que considera todo un acierto el hecho de que el Betis cuente con su compañera Ana Romero 'Willy' en la dirección deportiva de cara al futuro. "Es algo indispensable y era necesario. Es un acierto por parte del club el poder contar con Ana porque no hay que explicarle cómo funciona el fútbol femenino ni tampoco hay que explicarle como funciona el Betis".

Asimismo hace referencia a la primera llamada que recibió para poder formalizar su extensión contractual. Esta se produjo antes de que se decretara el estado de alarma. "La primera llamada fue antes del confinamiento y estuve hablando con 'Marivi' en el Estadio. Todo ha terminado de formalizarse en esta situación de aislamiento. Estoy muy contenta y poder estar dos años más en el club. Es una maravilla", relata.



'Nana', una vez ya renovada, sigue apostando por un mismo objetivo personal: el del aprendizaje. "Cada vez que me ha tocado renovar y me han hecho esta pregunta siempre he dicho lo mismo, mi objetivo es seguir aprendiendo. A pesar de que lleve jugando muchos años al fútbol, en cada temporada se puede aprender algo distinto y en la situación que estamos viviendo, más todavía... Este aprendizaje de paciencia también se puede aplicar al fútbol", expone.

A su vez fue cuestionada acerca de cómo esta llevando el confinamiento en su domicilio y subraya que el no poder jugar al fútbol es lo mas duro. "Estamos deseando salir, ver un campo de fútbol, darle una patada al balón y mandarlo bien lejos (risas)... Esta es una situación que nos toca vivir con paciencia y tenemos mucha ayuda de nuestra psicóloga Carmen, de los servicios médicos que están pendiente de nosotras, la preparación física... No paramos y cada una lleva a cabo sus ejercicios donde buenamente puede, ya sea en el salón, la azotea, el garaje... En mi caso, mato el tiempo leyendo, viendo series, películas, he empezado por primera vez en mi vida un puzzle, sigo trabajando en la cantera...".

A parte de ser futbolista del Real Betis, 'Nana' compagina sus funciones de jugadora con las de coordinadora de la cantera femenina verdiblanca. Durante estos días afirma que sigue trabajando en el cuidado de los escalafones haciendo especial seguimiento, en aquellas que están lesionadas. "En la cantera intentamos trabajar casi igual que en el primer equipo femenino. Ellas tienen un seguimiento continuo por parte de los servicios médicos, sobre todo, las que están lesionadas de larga duración. Se les sigue mandando trabajo y se les pregunta cómo están".

Ya por último quiso referirse al 'mal momento' en el que les pilló a ellas el parón puesto que venían cosechando buenos resultados y reflejó la resignación de no poder disputar por el momento de nuevo, el derbi. "Veníamos en una línea ascendente y el Tacón de un resultado negativo. Entre nosotras nos decíamos que era el momento de 'cogerlas' ya que venían tocadas. Además, el no poder jugar el derbi... es la primera vez que en una temporada no se juega el partido de ida y el de vuelta", concluye.