Louzán apela a la unidad del fútbol español y sueña con el Mundial: “La segunda estrella de la Selección es un sueño en el que todos podemos ilusionarnos en este próximo año”

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, ha aprovechado su mensaje de Navidad para hacer balance de un 2025 marcado por los éxitos deportivos, la recuperación de la estabilidad institucional y la ilusión colectiva ante el reto del Mundial de 2026, donde España aspira a volver a tocar la gloria

Rafael Louzán ha cerrado el año con un mensaje cargado de balance, optimismo y ambición. Desde la sede de la Real Federación Española de Fútbol, en Las Rozas, el presidente federativo ha dirigido sus palabras a toda la familia del fútbol español en un contexto especialmente significativo, tras un año que considera clave para consolidar el rumbo deportivo e institucional del organismo.

El máximo dirigente de la RFEF ha comenzado destacando los éxitos cosechados por las Selecciones nacionales en un 2025 que, a su juicio, deja motivos suficientes para el orgullo colectivo. Más allá de los resultados, Louzán ha querido subrayar el clima de estabilidad alcanzado en el seno del fútbol español, un aspecto que considera imprescindible para afrontar los grandes retos que ya asoman en el horizonte.

Éxitos deportivos que refuerzan el crecimiento del fútbol español

En su intervención, Louzán puso en valor los logros internacionales conseguidos en los últimos meses, con especial atención al fútbol femenino. La conquista de la Nations League femenina y la medalla de bronce lograda en el primer Mundial femenino de fútbol sala representan, según el presidente, un paso más en la consolidación del fútbol español en todas sus disciplinas.

“Este año hemos tenido grandes emociones deportivas que nos han dado importantes triunfos”, señaló Louzán, destacando la capacidad de las Selecciones nacionales para competir al máximo nivel y responder en los escenarios más exigentes. Para la Federación, estos resultados no solo son títulos, sino la confirmación de un trabajo estructural que viene desarrollándose desde hace años.

La estabilidad institucional como pilar del nuevo ciclo

Más allá del terreno de juego, uno de los ejes centrales del mensaje de Louzán fue la situación interna del fútbol español. El presidente no dudó en calificar el año como un punto de inflexión en materia institucional, subrayando la recuperación de la unidad entre los distintos estamentos del deporte.

“Hemos logrado la paz institucional que era necesaria para este deporte. Hoy el fútbol español está unido”, afirmó, remarcando que este clima de entendimiento es clave para seguir avanzando. En su opinión, la cohesión actual permite trabajar sin bloqueos y centrar los esfuerzos en el crecimiento deportivo, social y económico del fútbol.

Louzán defendió que esta estabilidad beneficia no solo a las instituciones, sino también a clubes, futbolistas, árbitros y, especialmente, a los aficionados, a quienes considera el verdadero motor del deporte.

El Mundial de 2026 y el sueño de la segunda estrella

Con la vista puesta en el futuro, el presidente de la RFEF situó el Mundial de 2026 como el gran objetivo del próximo año. La cita, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, aparece como el reto más ilusionante para la Selección masculina, que partirá, según Louzán, entre las grandes favoritas. “Encaramos el 2026 con un reto deportivo más, el Mundial que se celebrará el próximo verano”, recordó el dirigente, antes de lanzar un mensaje cargado de ilusión colectiva.

El máximo responsable federativo se mostró convencido de que el trabajo realizado y el talento disponible permiten aspirar a lo máximo, siempre desde la prudencia y el esfuerzo continuo.

El discurso navideño de Louzán concluyó con palabras de agradecimiento a todos los actores que forman parte del fútbol español. Desde jugadores y entrenadores hasta árbitros, clubes y trabajadores federativos, el presidente quiso reconocer el compromiso colectivo que ha permitido cerrar el año con buenas sensaciones: “Recibid el abrazo afectuoso de todos quienes trabajamos por un fútbol mejor desde nuestra Federación”, finalizó.