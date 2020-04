Sevilla FC y Real Betis pasan a los cuartos del torneo FIFA benéfico 'GameHer'

Durante el miércoles 29 y jueves 30 de marzo se han llevado a cabo los encuentros correspondientes a la primera fase del torneo FIFA 20 benéfico 'GameHer' en favor de la lucha contra el Covid-19 organizado por la Real Federación Española de Fútbol y la Primera Iberdrola.

El Real Betis representado por Rosa Márquez y con la jugadora de balonmano playa Andrea Sánchez como madrina se ha impuesto con claridad al Sporting de Huelva con Cinta Rodríguez a los mandos que participó junto a su madrina, la tiradora Teresa Díaz, por un contundente cuatro a siete.

Una vez finalizado el choque, la futbolista bética compareció en una improvisada zona mixta casera donde afirmó: "El partido ha sido bastante complicado, me he puesto un poco nerviosa tras remontarme el cero a dos pero al final he podido sacar el partido adelante" y añadió: " Quiero ir partido a partido y ver hasta donde llego", analizó 'Rosita' que se medirá a unas de las favoritas por alzarse con el torneo en cuartos de final, Sheila García (Rayo Vallecano) que tiene como embajadora a la patinadora española Sara Hurtado.



Y como no podía ser de otra forma al partido no le faltó su zona mixta ??????



Con periodista y cámara de excepción gracias a la familia Márquez Baena ??????



¡A por el siguiente, @RosaMB_4! ??????

Del mismo modo, el Sevilla FC con Raquel Pinel a la cabeza y con la ex sevillista Celia Jiménez como madrina, pasaron a cuartos tras vencer por cinco a tres a su rival, Eunate Arraiza, que representa al Athletic Club de Bilbao y que tiene como madrina a la surfista Garazi Sánchez. En la próxima ronda se verán las caras ante el Valencia CF Femenino donde estará Marta Carro a los mandos y que tiene como embajadora a María López, jugadora de hockey.



?? ¡@RaquelPinelSaez pasa de ronda y mañana podremos verla en los cuartos de final del 'Gamher' de #FIFA20! ???????



El tren del gol propició la gran remontada ante una dura rival (5-3 ?? @EuArraiza14 - @AthleticClub). ???#EllasJueganContraElCovid19

En esta primera fase se han anotado una totalidad de 60 goles, lo que supone una suma de 30.000 euros que irá destinada para la donación de material de protección al personal sanitario a través de la ONG Médicos del Mundo.

Los cruces de cuartos de final se disputarán este viernes 1 de mayo a partir de las 18:00 horas y la final nacional está prevista para el 3 de mayo a la misma hora. Tras ello, comenzará la fase internacional que enfrentará a la selección española y a la extranjera a través de sus jugadoras representantes el 8 de mayo.

Los partidos se podrán seguir a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol de Twitch y Youtube.

Los cruces son los siguientes:

Atlético de Madrid (Olga García) – RC Deportivo (Patricia López)

RCD Espanyol (Anna Torrodá) – EDF Logroño (Isabel Longa)

Real Betis (Rosa Márquez) – Rayo Vallecano (Sheila García)

Sevilla FC (Raquel Pinel) – Valencia CF (Marta Carro)