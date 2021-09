Real Betis Féminas 2-2 Granadilla: Ángela Sosa rescata un punto sobre la bocina

Un punto más. No era el resultado esperado en la previa, pero sabe bien a tenor de lo visto esta tarde en el Felipe del Valle. Porque el Real Betis Féminas se vio contra las cuerdas ante el Granadilla, aunque al final rescató el empate gracias a unos buenos minutos finales y a dos goles de Ángela Sosa (2-2).

Pero lo cierto es que el equipo sufrió muchísimo durante casi todo el encuentro. Se puso muy pronto abajo con un gol de Ange Koko tras un precipitada salida de Gaga Thalmann. Sin embargo, la portera internacional suiza fue clave para mantener con vida a las verdiblancas con grandes intervenciones en el primer acto. Lo mejor al descanso, pese a la derrota, era el resultado porque el Granadilla pudo irse a vestuarios con una ventaja mayor. Dio un paso adelante el equipo de Amorós en la segunda mitad. Hasta que recibió el 0-2: Cristina Martín-Prieto le ganó la partida a Andrea Medina, que derribó en el área a la delantera visitante en el minuto 53. Penalti y gol de Pisco. El 0-2 y escenario complicadísimo.

Todo parecía perdido. El Real Betis Féminas necesitaba un gol para meterse en el duelo. Y llegó. Además, lo hizo relativamente pronto. Transcurría el minuto 62 cuando Ángela Sosa mandaba a la red una buena dejada de Mari Paz Vilas en el área. A partir de ese momento las verdiblancas vivieron sus mejores momentos y empezaron a pisar el área rival con peligro, con una Asantewaa muy activa y con Ángela Sosa al mando de las operaciones. También sumaron los cambios de Laurina y Da Eira, que aportaron frescura al ataque.

El anfitrión rozó la igualada con dos buenas acciones de Grace Asantewaa, ambas abortada por la portera visitante, Aline Reis. El gol tenía que llegar. Y lo hizo desde el punto de penalti, tras un agarrón sobre Dorine en el área. Ángela Sosa no perdonó desde los once metros (83'). Ambos equipos buscaron el gol de la victoria en los compases finales, aunque el marcador no se volvió a mover.

FICHA TÉCNICA.-

Real Betis Féminas: Thalmann, Nana (Laurina 46'), Dorine, Vicky, Andrea Medina, Ana González (Jacobs 46'), Asantewaa, Ángela Sosa, Lucía León, Folds (Da Eira 65') y Mari Paz Vilas.

UD Granadilla Tenerife: Aline Reis, Zaremba, Cubedo, Patri Gavira, Pisco, Sandra Hernández (Sara López 73'), Silvia Doblado (Falknor 67'), Natalia Ramos, Ange Koko (Ariyo 53'), María José Pérez (Blom 75') y Martín-Prieto.

Goles: 0-1 (12') Koko; 0-2 (55') Pisco, de penalti; 1-2 (62') Ángela Sosa; 2-2 (83') Ángela Sosa, de penalti.

Árbitra: Arregui Gamir (vasca). Amonestó a las locales Ana González, Dorine y Laurina.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Primera Iberdrola, disputado en el Estadio Felipe del Valle de San José de La Rinconada.