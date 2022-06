El salto de gigante de Juan Carlos Amorós tras dejar el Betis

El extécnico bético entrenará en la mejor Liga del mundo

"Después de un minucioso proceso de búsqueda, estamos encantados de presentar a Juan (Carlos Amorós) a Houston y creemos que su experiencia de liderazgo en el fútbol femenino marcará la diferencia". Con esas palabras la presidenta de Houston Dash, Jessica O'Neill, daba la bienvenida al hasta hace unas semanas técnico del Real Betis, que se estrenará en el fútbol más potente del fútbol mundial, el campeonato norteamericano.

En este caso, ha firmado por el Houston Dash, que juega en la National Women's Soccer League (NWSL), y aunque de momento ejercerá como entrenador jefe interino espera hacerse un hueco en este difícil campeonato. De momento y hasta que obtenga el visado, algo que se espera para finales de mes, Sarah Lowdon seguirá siendo la entrenadora en jefe y luego pasará a ser la ayudante del exbético.

"Tengo muchas ganas de aprender de Juan y trabajar con él durante esta transición. Realmente aprecio el apoyo que he recibido de los aficionados, los jugadores y nuestra presidenta, Jessica O'Neill. Estamos listos para aprovechar el éxito que hemos tenido durante la temporada regular hasta ahora", señalaba la propia Sarah Lowdon.

Unas palabras que encontraban respuesta en el propio Amorós. "Estoy emocionada de unirme a Houston Dash porque he visto el compromiso con el fútbol femenino del propietario Ted Segal y de todos en la organización. Creo que Dash tiene un gran potencial para ser uno de los mejores equipos en la mejor liga del mundo. Me encanta que Houston sea una ciudad multicultural con la capacidad para mí de tener un impacto en la comunidad, tanto dentro como fuera del campo. No puedo esperar para empezar a trabajar", aseguraba el entrenador madrileño, que afronta su reto más importante, por encima incluso del Real Betis y el Tottenham, los clubes más llamativos a los que ha entrenado.

El Houston Dasl ocupa en estos momentos la quinta posición de la National Women's Soccer League, lo que le otorgaría una plaza de 'play off', y está a tan sólo tres puntos del líder San Diego Wave FC cuando sólo se llevan disputadas 9 jornadas. Este domingo se enfrentan a North Carolina Courage, aunque Amorós no tomará los mandos sobre el césped hasta la siguiente jornada, en la primera semana de julio, cuando se cruzarán con el Kansas City NWSL.

"Esperamos que tanto Juan como Sarah, junto con el resto de nuestro personal, nos guíen hacia nuestro objetivo de llegar a los play off por primera vez en la historia del club", concluía la presidenta de Houston Dash.