David Soria: "La selección sería un sueño, pero hay que tener los pies en la tierra"

David Soria, portero madrileño del Getafe, declaró este lunes que ser convocado para jugar con la selección española sería "un sueño", aunque admitió que "hay que tener los pies en la tierra y saber" dónde está para seguir trabajando igual.



David Soria cumple su primera temporada en el Getafe y en Liga lleva disputados 23 partidos en los que ha encajado 19 goles, un registro solo mejorado por Jan Oblak, del Atlético de Madrid, que ha recibido 17.



Sus buenos números le permiten "soñar" con la selección española, algo que por otro lado también ve lejano. "Sería un sueño cumplido, y por soñar que no falte. Ojalá pueda, significaría que estoy haciendo un gran año, pero hay que mantener los pies en la tierra, saber dónde estamos y lo que tenemos que hacer", confesó.



El portero madrileño está realizando una buena campaña y está gozando de la total confianza de José Bordalás, que lo tiene como su portero titular en Liga. "Es un entrenador muy exigente, pero que quiere sacar el máximo rendimiento para ponerlo al servicio del equipo. Lo hace a la perfección y está dando resultados", declaró Soria, que se ha encontrado en Getafe un "equipo unido que es una familia".



"He visto un equipo muy familiar, vamos todos a una y el esfuerzo no se negocia. Es lo que me esperaba y los resultados están siendo bastante buenos", señaló. La próxima jornada el Getafe, quinto clasificado, se enfrenta al Eibar en Ipurua.